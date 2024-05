Tra novità e grandi ritorni, Netflix diventa la piattaforma numero uno per i reality

Netflix continua a consolidare la sua reputazione come piattaforma definitiva per le serie reality unscripted con una nuova ed entusiasmante lineup di spettacoli e amati ritorni. Annunciato oggi, il Netflix Reality Universe è pronto ad espandersi con una varietà di nuove serie che esplorano temi come il romanticismo, la musica, ma anche aree tematiche più particolari come, per esempio, il settore immobiliare.

Ecco una breve guida ai titoli presentati.





“Selling the City”

L'ultima novità del franchise “Selling” arriva dai creatori di "Selling Sunset" e "Selling the OC". La serie segue un dinamico gruppo di agenti immobiliari di Douglas Elliman mentre navigano nel mondo spietato degli immobili di lusso a New York. Con intense competizioni, carriere frenetiche e drammi personali, "Selling the City" promette di offrire grandi emozioni sullo sfondo della splendida cornice immobiliare della città. La produzione inizierà in primavera.

"Building the Band”

Questo show punta a scoprire il prossimo grande gruppo musicale senza che i membri della band si incontrino di persona. Cinquanta talentuosi cantanti partecipano a una competizione unica in cui la creazione della band perfetta è tutta una questione di chimica musicale. I cantanti cercheranno di formare le loro band basandosi solo sulla compatibilità musicale, il legame e il merito. Cosa succederà quando le band finalmente si incontreranno e entreranno in gioco look, coreografie e stile?

"Battle Camp” (titolo non definitivo)

In questo show, le più grandi star dell’intero Netflix Reality Universe tornano per affrontare la competizione fisica e mentale definitiva, dove una gigantesca ruota decide a caso chi resta e chi esce. I concorrenti dovranno essere imbattibili nelle sfide, indistruttibili nelle punizioni e inarrestabili sul campo per vincere un premio di 250.000 dollari.



“Million Dollar Secret” (titolo non definitivo)

Un gioco di strategia e alleanze dove il premio da un milione di dollari viene assegnato a uno dei 12 giocatori all'inizio del primo episodio. Gli altri dovranno cercare di eliminarlo per ottenere il denaro. Il gioco richiede ai concorrenti di colpire al momento giusto per evitare di diventare il prossimo bersaglio.

“Owning Manhattan: le proprietà più esclusive di New York”

Con debutto il 28 giugno 2024, questa serie offre uno sguardo all'interno dell'universo glamour del settore immobiliare di New York. Segue Ryan Serhant e il suo ambizioso esercito di agenti immobiliari mentre cercano di diventare i migliori broker al mondo.

“L’amore è cieco: Regno Unito”

In arrivo ad agosto 2024, questa versione britannica del popolare show vedrà single britannici partecipare ad appuntamenti moderni e poco convenzionali, scegliendo qualcuno da sposare senza averlo mai incontrato. Le coppie appena fidanzate andranno a vivere insieme, organizzeranno il loro matrimonio e scopriranno se il loro legame fisico corrisponde a quello emotivo sviluppato nelle capsule.

Ma non solo novità, Netflix ha annunciato una serie di titoli che torneranno sulla piattaforma.



“La Talpa: USA”

La seconda stagione di questo popolare show debutta il 28 giugno 2024. Dodici giocatori collaborano in sfide per aggiungere denaro a un piatto che solo uno di loro vincerà alla fine, cercando di smascherare “la Talpa” che cerca di sabotare gli sforzi del gruppo.

“Too Hot to Handle”

Torna a luglio con nuove sfide e colpi di scena. Quest'anno i partecipanti pensano di sapere cosa li aspetta, ma LANA ha qualche asso nella manica con un nuovo premio e alcune vecchie facce familiari.

“Perfect Match”

Dopo aver raggiunto la Top 10 TV di Netflix con la prima stagione, questo show torna il 7 giugno 2024 con la seconda stagione.

“The Ultimatum: Marry or Move On”

Torna a dicembre 2024. Sei coppie diverse dovranno decidere se sposarsi o separarsi, vivendo con un nuovo potenziale partner scelto tra le altre coppie per otto settimane.

“L’Ultimatum: Queer Love”

Ritorna per la seconda stagione con sei nuove coppie composte da donne e persone non binarie, affrontando l’ultimatum del matrimonio o della separazione dopo otto settimane di convivenza con nuovi partner.

E poi i giochi. La piattaforma si espande con quattro nuovi giochi di narrativa interattiva nel 2024: "Storie di Netflix: Perfect Match", "Too Hot to Handle 3", "The Ultimatum: Choices" e "Storie di Netflix: Selling Sunset", ciascuno lanciato insieme alla nuova stagione della rispettiva serie.