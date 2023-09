Il ritorno di Morgane Detective Geniale

A partire da martedì 19 settembre, su Rai 1 alle 21.25, fa il suo ritorno Morgane Alvaro, una detective con un intelletto straordinario e con uno stile eccentrico che non passa inosservato, madre di tre figli avuti da due padri diversi.

Si apre così la terza stagione delle avventure della detective francese, ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrie e Nicolas Jean, con l'idea originale di quest'ultimo. Durante le due stagioni precedenti, il pubblico l'ha vista emergere dalle pulizie in una stazione di polizia grazie alle sue capacità investigative eccezionali, fino a diventare consulente presso la Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille.

Donna dall’intuito geniale, spiritosa, resa tenace dalle difficoltà della vita, Morgane ha un carattere difficile, è straripante, a volte irritante e, questione non da poco per chi lavora nelle forze dell’ordine, è insofferente verso l’autorità. Spesso nel lavoro entra in conflitto con le rigidità delle procedure investigative e soprattutto con il suo capo, il detective Karadec, un uomo serio che segue metodi di indagine tradizionali. Sin dal primo incontro tra Morgane Alvaro e Adam Karadec si è creato un rapporto controverso di stima reciproca, ma anche di forti contrasti e attrazioni latenti.

La seconda stagione si è conclusa con Morgane che è finalmente riuscita a conquistare l’ispettore Karadec con un bacio appassionato nell’ultima puntata. Nello stesso tempo però ha scoperto che Romain, il suo compagno ritenuto morto e scomparso quindici anni prima, vive con una donna in Inghilterra. Ma questo non sarà l’unico ostacolo nella relazione tra i due: Karadec, infatti, è fidanzato con Roxane Ascher, l’affascinante investigatrice che nel corso della seconda stagione è stata gravemente ferita, riuscendo poi a superare il coma.

La nuova stagione, quindi, si apre con Morgane fortemente rattristata perchè l’ispettore non ha dato seguito a quel momento di passione tra loro e non ha interrotto la relazione con Roxane. Sentendosi profondamente tradita, Morgane ha abbandonato la Polizia, riprendendo a lavorare come addetta alle pulizie. Ma la sua intemperanza, come al solito, le impedisce di mantenere a lungo un’occupazione. Questa volta sarà addirittura arrestata per omicidio, ma grazie all’aiuto dei suoi vecchi colleghi riuscirà a dimostrare la sua innocenza e rientrare nella squadra investigativa.

Sempre geniale nella soluzione dei casi complicati e incredibili che si presenteranno in ogni episodio, Morgane non sarà altrettanto abile nel dipanare le complicazioni della sua vita familiare e sentimentale che, quest’anno, sarà particolarmente movimentata e vivace, con un inaspettato colpo di scena finale.