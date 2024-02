Mameli, Il ragazzo che sognò l’Italia

“Mentre noi ballavamo in quella primavera del 1847, un fremito di libertà percorreva tutta Europa e la nostra povera Italia, occupata dagli Austriaci e divisa in tanti piccoli Stati”.

Una miniserie imperdibile dedicata a narrare al vasto pubblico la straordinaria storia, forse poco conosciuta, di Goffredo Mameli: poeta ed eroe del Risorgimento, il geniale autore del canto che è diventato l'Inno nazionale della Repubblica Italiana. La prima rockstar della storia, un ventenne ispirato, che con le sue parole ha plasmato intere generazioni, influenzando le loro scelte. La vita di Mameli, breve e intensa come quella delle rockstar, è il racconto di colui che con il suo esempio ha saputo risvegliare gli animi del popolo.

Da Genova, la sua città natale, partono trecento volontari nel 1847 per Milano, in sostegno alle Cinque giornate del '48. Mameli guida altri cinquecento patrioti verso la difesa di Roma nel '49. I giovani e non solo, vedono in lui l'ardore puro di chi ama appieno, come dimostrano le due storie sentimentali che segnano la sua vita pubblica. La prima, tragica, un amore distrutto da un matrimonio di convenienza imposto; la seconda, felice come può esserlo per chi combatte al fronte, giurando amore eterno consapevole del rischio di morire da un momento all'altro.

Tra le pagine della sua vita scorrono la composizione dell'Inno e la storica manifestazione dell'Oregina, dove l'Inno è cantato da oltre trentamila patrioti per la prima volta. Mameli stringe amicizia con un altro illustre genovese, Nino Bixio; partecipa alla prima Guerra d'Indipendenza; diventa il pupillo di Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini nella Repubblica Romana.

La miniserie evento esplora due anni di passioni, amori, lotte, sotterfugi, componimenti poetici, incontri e dibattiti politici, amicizie, tradimenti e spionaggio, ma soprattutto di crescita umana, elaborazione di ferite profonde e interrogativi che vanno oltre il solo ambito politico, abbracciando anche l'esistenziale.

La miniserie evento “Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia” - in onda in due serate, lunedì 12 e martedì 13 febbraio su Rai 1 (e su RaiPlay, da lunedì sera tutti gli episodi disponibili in box set) - racconta una storia poco conosciuta, ma straordinaria: la vita di Goffredo Mameli, poeta, eroe del Risorgimento e autore del “Canto degli Italiani”, diventato poi l’Inno nazionale della Repubblica Italiana.