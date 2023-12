Lea - I Nostri Figli: le anticipazioni degli ultimi episodi stasera su Rai 1

Domenica 3 dicembre 2023 in prima serata e in prima visione, le puntate sette e otto, finali, di Lea – I nostri figli, un medical drama, ambientato in un ospedale di Ferrara. La protagonista è un'infermiera pediatrica divisa tra lavoro e vita privata. In questi episodi ci saranno diversi colpi di scena da un punto di vista sentimentale, ci saranno alcune decisioni inaspettate e Lea farà la scelta definitiva tra il vecchio amore, Marco, e quello nuovo Arturo.



Trama degli ultimi due episodi

Nella settima puntata dal titolo Ogni fine è un nuovo inizio, Lea è ancora scossa dal tradimento di Arturo ma è disposta a dargli una seconda opportunità. Quando però a Ferrara arriva Emma, anche questa piccola apertura svanisce e Lea si rende conto di non conoscere più l'uomo con cui è stata negli ultimi mesi. Marco fa a Michela e Pietro una proposta e se accetteranno potranno celebrare il loro matrimonio nel casale suo e di Lea. Bruno fa un errore sul lavoro che fa scoprire a tutti la verità sul suo conto.

Nell'ottava e ultima puntata dal titolo L'isola dell'amore, Lea ha rotto ogni rapporto con Arturo e decide di cambiare casa. Andrea scappa con Maria e lascia l'ospedale in condizioni precarie di salute. Rosa dà a Bruno un prezioso consiglio sul suo futuro professionale. Si celebra intanto il matrimonio tra Pietro e Michela. Marco intanto ha ormai capito che è ancora innamorato di Lea. Ma cosa deciderà la donna? Cederà all'affetto dell'ex marito?

Il cast di Lea – I nostri figli

Anna Valle e Giorgio Pasotti sono i protagonisti e volti principali di Lea – I Nostri Figli, nata da un'idea di Peter Exacoustos. La serie è prodotta da Rai e Banijay Studios con Fabrizio Costa alla regia. Il cast al completo vede la presenza di: