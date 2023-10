Il tempo è un lusso. Michele Ferrara, 10 anni spesi in carcere da innocente per l'omicidio del padre, ha tre mesi per salvare dal fallimento la casa discografica di famiglia. Tre mesi per riunire moglie e figli in nome della musica. Tre mesi e un cuore malandato. Che fare? L'incontro con una giovane artista sembra cambiare le carte in tavola.



Le anticipazione della quarta puntata

Maria e Michele divorziano davanti al giudice ma nessuno dei due sembra felice. La Parthenope cerca ancora un talent che sostituisca Regina per il contest mentre Giulio contatta Russo per convincerlo a fare una ultima offerta per l'acquisto della casa discografica di Michele. Letizia sembra voler dare un'altra occasione a suo marito cercando con lui una nuova intesa. Sulla notte dell'omicidio di Mimmo, invece, Antonio e Anna scoprono nuovi elementi e Raffaele ricorda un nuovo dettaglio che sembra fondamentale.