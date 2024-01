La moda sul piccolo schermo. Il 2024 è l'anno delle biopic dei grandi stilisti

Sembra proprio che l’arrivo del nuovo anno abbia portato con sé un ricco bagaglio cinematografico riguardante la moda: sono infatti ben tre le nuove serie tv in uscita che raccontano la storia di alcuni tra gli stilisti più importanti della storia. Ma cos’è che spinge i produttori a investire in questo settore? Forse, focalizzare l’attenzione sui grandi stilisti del passato è il primo passo verso il ritorno a una moda responsabile. Sono infatti storie colme di passione e amore per il bello, un omaggio alla donna e all’esaltazione della sua bellezza, concetti che ai nostri giorni non ritroviamo più.

The New Look - la storia di Christian Dior

The New Look - disponibile dal 14 febbraio in streaming su Apple TV+ - racconta la storia di Christian Dior, della sua rivalità con Coco Chanel e la nascita del New Look. Oltre i due stilisti, interpretati da Ben Mendelsohn e Juliette Binoche, nel corso della serie vediamo comparire altri grandi nomi come Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy e Pierre Balmain.

Vantando un cast di un certo livello con nomi dal calibro di Glenn Close, tre volte vincitrice dell’Emmy, che qui interpreta Carmel Snow la direttrice di Harper’s Bazaar dal 1934 al 1958 la quale sembra aver coniato l’espressione “New Look” riferendosi alla collezione di Dior del 1947. Non possiamo non notare la presenza di Maisie Williams - nota per aver interpretato Aria Stark nella serie Il Trono di Spade - che qui interpreta Catherine Dior, la sorella di Monsieur Dior.

Cristóbal Balenciaga Balenciaga - disponibile dal 19 gennaio sulla piattaforma streaming Disney+ - narra la storia del fondatore Cristóbal Balenciaga partendo dalla prima collezione couture lanciata nel 1937 a Parigi. Dopo aver raggiunto il successo a Madrid conquistando l’aristocrazia spagnola, Balenciaga si ritrova ad affrontare i celebri stilisti parigini dell’epoca: Chanel e Dior. Creata da Lourdes Iglesias e diretta da Aitor Arregi, Jon Garaño e Jose Mari Goenaga, la serie si prospetta come un tuffo nelle emozioni del visionario stilista - interpretato dall’attore spagnolo Alberto San Juan - che racconta i retroscena della sua vita, la sua precisione e le avversità dell’epoca.

Kaiser Karl A dimostrazione che le persone di spessore non vengono dimenticate, Karl Lagerfeld rimane ancora oggi uno dei nomi più importanti nel mondo moda. Venuto a mancare nel 2019, lo scorso anno viene scelto come protagonista del tema al Met Gala, l’evento più importante nel mondo fashion. Quest’anno finalmente lo vediamo protagonista di un biopic a lui dedicato: Kaiser Karl. La serie, prodotta da Disney+, basata sulla biografia della giornalista Raphaëlle Bacqué è composta da sei episodi e ripercorre la vita del Kaiser della moda partendo dalle origini ad Amburgo al trasferimento a Parigi fino al raggiungimento del successo. Ambientata nel 1972, il giovane Karl Otto Lagerfeld - interpretato dall’attore tedesco Daniel Brühl - ha tutte le intenzioni di diventare il couturier più ambito e amato di tutti i tempi ma sin da subito ha ben chiaro il suo più noto rivale, Yves Saint Laurent. Purtroppo non ci sono ancora date ufficiali sull’uscita, non ci resta che aspettare con ansia gli aggiornamenti.

Sono numerosi i titoli da cui farsi ispirare, che siate addetti del settore o grandi appassionati, e il passato è costellato da nomi talentuosi che è impossibile non omaggiare e almeno conoscere. In questa gallery abbiamo raccolto i documentari delle personalità più rilevanti che hanno lasciato il segno nel fashion system.