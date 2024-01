Ji Chang Wook è il fidanzato perfetto nel suo ultimo K-drama, "Benvenuti a Samdal-ri"

"Benvenuti a Samdal-ri" può essere definito come la quintessenza del "comfort drama" che lascia gli spettatori tranquilli e soddisfatti.

L'interpretazione di Ji Chang Wook nel ruolo di Cho Yong-pil, il protagonista maschile in questo K-drama disponibile in Italia su Netflix, è nient'altro che "esemplare", e mostra ancora una volta la sua versatilità come attore, consolidando il suo status di "boyfriend-material" dell'universo Hallyu.

"Benvenuti a Samdal-ri" non è definibile come un capolavoro, ma è qualcosa che rimane impresso nella mente di chi lo guarda. Questo K-drama, intreccia temi di amicizia, famiglia, amore e scoperta di sé sullo sfondo mozzafiato del mare dell'isola di Jeju. Le onde dell'oceano dettano il ritmo e il passo della narrazione, evocando una sensazione di calma e serenità che lascia incantati.

Prodotto da SLL, la rinomata casa di produzione nota per il suo impegno intransigente e per l'eccellenza dei suoi prodotti, "Benvenuti a Samdal-ri" vanta un cast e una troupe talentuosi che consegnano al pubblico una storia avvincente che va oltre i confini culturali. Il drama è un vero e proprio "tour de force", in grado di catturare una gamma di emozioni ed esperienze con una precisione e bellezza mozzafiato.

La performance di Ji Chang Wook come Yong-pil è nient'altro che squisita, e mette in risalto ancora una volta la sua capacità di interpretare personaggi complessi con facilità. Nato il 5 luglio 1987 ad Anyang, in Corea del Sud, Ji Chang Wook è un attore riconosciuto ormai a livello internazionale con una vasta e impressionante filmografia. Ha ottenuto un riconoscimento diffuso per le sue eccezionali interpretazioni in drama popolari come "Healer", "The K2" e "Suspicious Partner". La sua abilità nel rappresentare personaggi diversi, dai ruoli ricchi d'azione a quelli romantici sfumati, la sua versatilità e gamma di emozioni che sa offrire agli spettatori gli hanno guadagnato plausi da parte del pubblico e della critica, e la sua "presenza magnetica" sullo schermo è veramente avvincente.

Panorama.it ha parlato con lui in un'intervista esclusiva.



Piacere di conoscerti e grazie per questa intervista. Puoi presentarti ai lettori di Panorama?

Ciao, sono l'attore Ji Chang Wook. È un piacere essere qui con Panorama.

Vorrei iniziare parlando del tuo progetto più recente, Benvenuti a Samdal-ri. In questo drama hai dovuto vestire i suoi panni, quindi sono curiosa: chi è Cho Yong-pil dal tuo punto di vista?

È una persona molto brillante e dal cuore caldo. Piuttosto che essere solo qualcuno che spicca in mezzo agli altri, ha un fascino che in grado di sentire tutti a proprio agio intorno a lui.

Pensi di avere qualcosa in comune con Yong-pil? In caso affermativo, cosa? In caso contrario, in cosa differite di più?

Dato che ho interpretato il personaggio, c'erano molti comportamenti e modi di parlare che riflettevano i miei. Yong-pil è una figura che ritengo abbia un cuore più puro e grande del mio.

Il personaggio che interpreti sembra piuttosto calmo e composto, ma Yong-pil, come ognuno di noi, ne ha passate tante e vive in un mondo che sembra molto "piccolo" rispetto alla vita in una città come Seoul. Se fosse un tuo amico, quale sarebbe il consiglio che gli daresti?

Yong-pil è una persona solida e con un grande amore, quindi non so se devo dargli qualche consiglio. Lui sogna di innamorarsi, quindi voglio solo essere lì per sostenerlo.

Benvenuti a Samdal-ri è un drama molto rigenerante. È totalmente diverso dal tuo ultimo progetto (The Worst Evil). Come passi da un personaggio all'altro? Hai qualche tipo di routine che ti aiuta a liberarti delle particolarità di ogni ruolo che interpreti?

Non ho una routine specifica. Studio a fondo lo script e cerco di esprimere la situazione del personaggio immedesimandomi in esso. Inoltre, parlo con entusiasmo con il regista e lo sceneggiatore per capire la storia e il personaggio.

Sei in questo settore da oltre 15 anni: c'è un ruolo a cui ti senti particolarmente legato? E in caso affermativo, quale è e perché?

Mi fanno spesso questa domanda ed è davvero difficile scegliere. Ho lavorato così duramente per preparare e interpretare tutti i personaggi, quindi sono legato a tutti loro ed è difficile scegliere. Spero che gli spettatori amino un pizzico di più il loro personaggio preferito e amino gli altri personaggi che ho interpretato quasi nello stesso modo.

Non sei solo un attore poliedrico di K-drama, ma anche un artista poliedrico. Canti, e ti abbiamo visto recitare in un musical televisivo, The Sound of Magic, ma sei anche un attore teatrale. Qual è la differenza tra prepararti per interpretare un ruolo in una serie TV o un film e prepararti per salire sul palcoscenico?

Quando si tratta di prepararsi per un ruolo, è lo stesso. Tuttavia, recitare sul palcoscenico significa dare spettacolo, quindi cerco di mantenere le promesse fatte sul palcoscenico. Ricordare e mantenere le promesse è importante quando si recita sul palco.

Le persone ti hanno dato molti soprannomi diversi: Wookie - o meglio, Gob Wookie, Ji Geu Dok, Bbi Geu Dok… manca qualcosa? Quale ti rappresenta meglio e con quale preferisci essere chiamato?

Non c'è un soprannome particolarmente preferito che preferisco essere chiamato. Tutti i soprannomi che hai menzionato mi sono stati dati affettuosamente dai fan, quindi ne sono grato.

Sei sempre molto attivo sulla scena dell'intrattenimento, ma qual è la tua cosa preferita da fare quando puoi prendere fiato, avere tempo per te stesso e riposare?

Faccio ciò che voglio fare quando posso riposare. Il mio obiettivo è riposare bene, quindi dormo bene nel mio tempo libero e recupero il tempo con gli amici. Se ho il tempo, mi piace viaggiare.

Parlando dei tuoi fan, sei mai stato in Italia? E se ci fosse un'opportunità, terresti un fanmeet o un concerto qui?

Apprezzo di avere fan anche in Italia. Se ne avrò l'opportunità, mi piacerebbe incontrarli in un fanmeet o qualcosa del genere, e sarei felice di visitare il Paese e incontrare tutti coloro che mi supportano.

Ho una domanda che è diventato un mio must: se dovessi descriverti con una sola parola, solo una, senza pensarci troppo... quale sarebbe e perché?

Attore. Perché letteralmente sono un attore. Ultimamente sono stato davvero impegnato a lavorare, quindi è difficile descrivermi in altro modo e senza utilizzare la parola attore.

Ho un'ultima domanda: chi è Ji Chang Wook ora?

La persona che sono oggi è una persona che ama mettersi alla prova. Sono curioso di conoscere cose nuove e cerco di sfidarle senza preoccuparmi del fallimento o di ciò che pensano gli altri.