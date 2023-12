Il metodo Fenoglio: le anticipazioni delle nuove puntate di stasera su Rai 1

Su Rai 1 alle 21.30 i nuovi due episodi della fiction ispirata alla trilogia Il Maresciallo Fenoglio di Gianrico Carofiglio e con Alessio Boni per protagonista. Si tratta di otto episodi in totale, suddivisi in quattro prime serate, in cui vengono raccontate le vicende del maresciallo Fenoglio, ambientate nel 1991 a Bari. Il protagonista, il maresciallo Fenoglio, fa parte del Nucleo Operativo dei Carabinieri e cerca di capire le cause di violenza senza precedenti in città, a poca distanza dall'esplosione del Teatro Petruzzelli. Poco dopo, un fatto sconvolge ancora di più la città: il sequestro del figlio di Nicola Grimaldi, il boss più potente e pericoloso del territorio.

Trama del terzo e quarto episodio in onda stasera

Nell'episodio 3, intitolato Fratelli, il maresciallo Fenoglio dovrà occuparsi di una vicenda particolarmente pericolosa e intricata. Negli ultimi mesi, infatti, Bari è in preda a una guerra criminale. Fenoglio e l'appuntato Pellecchia indagano per tentare di individuare i responsabili e la situazione precipita quando una sparatoria macchia di sangue la città, causando vittime innocenti che nulla hanno a che vedere con quel contesto criminale.

Nel quarto episodio, intitolato L'innocente, il ritrovamento del corpo di una delle vittime della guerra criminale che sta insanguinando Bari colpisce profondamente Fenoglio e i suoi colleghi. Nonostante siano scossi, si rimboccano subito le maniche per individuare il responsabile e non permettergli di fare altre vittime. Scatta una disperata caccia all'uomo.



Il cast

Alessio Boni interpreta i panni del protagonista, il maresciallo piemontese Pietro Fenoglio.