I Fantastici 5. Anticipazioni della terza puntata

Torna su canale 5 la nuova serie tv in 8 puntate da 50 minuti con Raoul Bova che racconta l’attività sportiva, le difficoltà, le passioni e le relazioni di un gruppo di atleti paralimpici della Società Sportiva di Atletica Leggera Nova Lux, e del loro allenatore (Bova).





Sinossi

Riccardo cerca di convincere gli atleti a partecipare alla staffetta per tentare la qualificazione agli Europei. I ragazzi però sono troppo presi dai loro problemi. Elia cerca la madre naturale, che però si sottrae al confronto: il ragazzo cerca un sostegno in Giorgia, che però è in difficoltà perché teme di ferire sua sorella. Laura è sconvolta per l'esito del processo al ragazzo che ha provocato il suo incidente, e smette di allenarsi: Riccardo e Marzia fanno ogni sforzo per risolvere questa situazione. Nel frattempo, Christian scopre una terribile verità su Isabella.