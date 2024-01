I Fantastici 5. Anticipazioni della seconda puntata

Debutta su canale 5 la nuova serie tv in 8 puntate da 50 minuti con Raoul Bova che racconta l’attività sportiva, le difficoltà, le passioni e le relazioni di un gruppo di atleti paralimpici della Società Sportiva di Atletica Leggera Nova Lux, e del loro allenatore (Bova).





Sinossi

I Campionati Italiani si avvicinano. I ragazzi dovrebbero allenarsi a ritmi sostenuti ma Riccardo viene distratto da un grosso problema: la scomparsa di uno dei suoi atleti. Christian vede qualcosa di strano sul telefonino della fidanzata Isabella, mentre l'avvocato di Laura è molto preoccupato in vista dell'udienza sull'incidente occorso alla sua assistita: le cose sono proprio come sono state raccontate? Nel frattempo Anna, la figlia minore di Riccardo, si prepara emozionata al suo primo appuntamento con Elia. La sorella Giorgia cerca di metterla in guardia, per proteggerla da un segreto scomodo che è venuta a conoscere accidentalmente, ma viene fraintesa.