I Fantastici 5. Anticipazioni della prima puntata

Debutta su canale 5 la nuova serie tv in 8 puntate da 50 minuti con Raoul Bova che racconta l’attività sportiva, le difficoltà, le passioni e le relazioni di un gruppo di atleti paralimpici della Società Sportiva di Atletica Leggera Nova Lux, e del loro allenatore (Bova).





Sinossi

Riccardo Bramanti, un tempo coach della nazionale di atletica, adesso allena con soddisfazione le giovanili e si occupa delle due figlie Giorgia e Anna, che hanno appena perso la madre. Inaspettatamente Bramanti riceve dalla presidente dalla società sportiva Nova Lux, che segue atleti paralimpici, un'allettante proposta: trasferirsi ad Ancona per allenare i velocisti. Nonostante l'opposizione delle figlie, Riccardo accetta l'incarico. Alla Nova Lux ritrova il suo caro amico Freddie, medico sportivo, e conosce la bella fisioterapista Alessandra, con cui stringe subito amicizia. Purtroppo, Riccardo deve vedersela con l'ostilità e il disprezzo degli atleti: Christian, che gareggia in carrozzina, Elia che ha una disabilità neurologica, Marzia, divenuta cieca e con un passato da tennista, e Greta, che gareggia con la lama. L'unica con cui Riccardo riesce subito ad empatizzare è la new entry Laura.