Eurovision 2024: La Svizzera trionfa, Angelina Mango settima

La notte dell'Eurovision Song Contest 2024 ha visto la Svizzera prevalere con il brano "The Code" interpretato da Nemo, che ha ottenuto 591 punti, combinando il voto della giuria e il voto del pubblico. La sua esibizione ha conquistato il pubblico internazionale e le giurie, portando il paese elvetico alla vittoria dell'edizione di quest'anno.

Durante la performance di vittoria di Nemo alla fine dello spettacolo di quattro ore, il cantante ha accidentalmente lasciato cadere il trofeo a forma di microfono in vetro, ferendosi il pollice nel processo.

"Nel momento in cui ho rotto 'The Code', ho rotto anche il trofeo", ha detto Nemo durante la conferenza stampa dopo lo spettacolo, con la mano avvolta in una benda. "Ho rotto anche il pollice. Ma ho ottenuto un nuovo trofeo, quindi tecnicamente ne ho due ora".

Il cantante non binario, primo vincitore svizzero dell'Eurovision dal trionfo di Celine Dion nel 1988, è stato premiato con il trofeo dall'artista svedese Loreen, vincitore dell'anno precedente.

L'ingresso croato di Baby Lasagna si è classificato al secondo posto con 547 punti durante il contest 2024, seguito dall'Ucraina di Alyona Alyona e Jerry Heil con 453 punti, dalla Francia di Slimane con 445 e da Israele di Eden Golan con 375.

Il Regno Unito, rappresentato dal cantante e attore di "It's a Sin" Olly Alexander, si è classificato al 18° posto, ricevendo 46 punti dalla giuria e zero punti dal pubblico.

La Croazia ha ottenuto il maggior numero di voti dal pubblico, ricevendo 337 punti dagli spettatori a casa, seguita da Israele, che ha ricevuto 323 punti, e dall'Ucraina, che ne ha ottenuti 307.

La gara di quest'anno si è svolta a Malmo, in Svezia, e è stata presentata dal comico svedese Petra Mede e dall'attrice Malin Akerman.

Durante la finale hanno partecipato 25 paesi. Originariamente erano previsti 26 concorrenti, ma l'ingresso olandese di Joost Klein è stato squalificato all'ultimo minuto dopo che un membro dello staff svedese ha lamentato il suo comportamento dietro le quinte. La polizia svedese sta indagando sull'accaduto.