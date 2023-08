Don Matteo 14: tutte le novità della serie di Rai1, tra new entry e addii

Don Matteo cambia ancora una volta pelle ma senza perdere la sua essenza. Dopo l'addio definitivo di Terence Hill e l'arrivo di Raoul Bova nei panni di Don Massimo, l'ultra longeva serie di Rai1 torna nel 2024 con un mix di new entry, addii definitivi e immancabili riconferme, tra cui i granitici Natalina e il Maresciallo Cecchini, interpretati da Nathalie Guetta e Nino Frassica. Ma Don Matteo 14, in arrivo nei primi mesi del prossimo anno, sarà soprattutto segnata dall'uscita di scena - anche se soft - del Capitano Anna Oliveri e del Pm Marco Tardi. Ecco tutto quello che c'è da sapere, tra curiosità e colpi di scena.

Don Matteo 14, chi è la new entry Eugenio Mastrandrea

Gente che va, gente che viene. Il cast di Don Matteo è da sempre un "porto di mare": ci sono punti fissi immancabili, da Pippo a Natalina fino al Maresciallo Cecchini, ma i cambi e le rotazioni non mancano mai. Questa volta il pubblico dovrà fare i conti con l'arrivo di un nuovo Capitano dei Carabinieri: arriva a Spoleto il Capitano Diego Martini, in città per riconquistare la sua ex, la Pubblico Ministero Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger) che, stanca del suo carattere patologicamente chiuso e al limite dell’ossessivo-compulsivo, ha rotto con lui e sta per sposarsi con un altro. Ad interpretarlo è Eugenio Mastrandrea, attore in grande ascesa visto ne La fuggitiva, sempre su Rai1, oltre che nella mini-serie Netflix, From Scratch, con Zoe Saldana. Martini ignora che dovrà avere a che fare col Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), pronto a complicargli la vita con il suo carattere esuberante, ma anche a offrirgli un tetto e un’amicizia sincera. E ignora anche che Don Massimo (Raoul Bova) sia un ex Carabiniere molto propenso a immischiarsi nelle indagini per cercare di risolverle.









L'addio soft di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico

Dunque gli aficionados di Don Matteo dovranno fare i conti con l'uscita di scena di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. L'addio ci sarà, ma sarà soft, come hanno precisato i direttori interessati in un video su Instagram. «Ci siamo anche quest’anno! Siamo contenti, non vi diciamo per quante puntate ma ci saremo», hanno precisato gli attori, stoppando le indiscrezioni su un commiato brusco. Del resto, gli sceneggiatori e i produttori sanno quanto il pubblico si sia legato ai due attori (impegnati in altri progetti, tra cui Blanca 2 e Call my agent 2), dunque hanno cercato una exit strategy non troppo brusca. Quanto a Don Matteo 14, un altro personaggio chiave sarà Giulia (Federica Sabatini), la sorellastra di Don Massimo, anche lei a Spoleto, accolta in canonica da suo fratello nonostante un passato difficile che li divide e gravi problemi con la giustizia. Giulia, portatrice di guai, sarà l'amica-nemica del nuovo Capitano: lo aiuterà a scoprire la bellezza della condivisione e dell’empatia mentre con Don Massimo proverà a guarire le ferite del passato e a riscoprire con pazienza la bellezza del rapporto fraterno che li lega.