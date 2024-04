«Argylle» pronto al debutto su Apple TV+

Una commedia romantica e d'azione. Impossibile? Non per Argylle, la pellicola diretta da Matthew Vaughn, disponibile su Apple TV+ dal 12 aprile.

Il cast di "Argylle" vanta un'eccellenza di talenti, con nomi del calibro di Bryce Dallas Howard e Henry Cavill in prima linea. Accanto a loro, troviamo illustri personalità come Sam Rockwell, John Cena, Ariana DeBose, Richard E. Grant, Dua Lipa, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Sofia Boutella, Samuel L. Jackson e Chip, il gatto della vita reale della top model Claudia Vaughn (nata Schiffer). Diretto da Matthew Vaughn e sceneggiato da Jason Fuchs, "Argylle" è una produzione di Apple Studios in collaborazione con MARV. Vaughn, oltre a dirigere il film, ne ricopre il ruolo di produttore insieme a Adam Bohling, David Reid e Jason Fuchs. I produttori esecutivi includono Claudia Vaughn, Carlos Peres, Zygi Kamasa e Adam Fishbach.

In previsione dell'attesissimo debutto in streaming di "Argylle", i rinomati artisti K-pop, THE BOYZ, hanno reinterpretato "Electric Energy", uno dei brani di successo di Ariana Debose tratti dal film. Il singolo, insieme all'intera colonna sonora del film, è ora disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. La versione "Electric Energy (Reimagination)" dei THE BOYZ, originariamente composta da Gary Barlow, Stuart Price, Matthew Vaughn e Lorne Balfe, ha subito una significativa trasformazione grazie alla magistrale produzione di Stuart Price in collaborazione con Lorne Balfe per Platoon.





Sinossi

Elly Conway, interpretata da Bryce Dallas Howard, è l’autrice solitaria e amante dei gatti di una serie di romanzi di spionaggio che hanno come protagonista Argylle (Henry Cavill), un agente segreto incredibilmente affascinante, in missione per smascherare un malvagio cartello di spie. Quando Elly, con l’aiuto della spia Aidan (Sam Rockwell), che odia i felini, scopre che la sua storia rispecchia le azioni di una vera organizzazione segreta, si scatena un pericoloso gioco del gatto e del topo. Per stare un passo avanti agli assassini del cartello e allo stesso tempo cercare di prevenire una crisi globale, questi due improbabili cospiratori, accompagnati dal gatto Alfie, vengono catapultati in un’avventura tutta loro.