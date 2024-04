Salone del Mobile, dove design e food si fondono

Milano si ferma, anzi accelera, nella settimana più caotica e creativa di sempre. Quella del design, del Salone del Mobile a Rho Fiera e del FuoriSalone diffuso per tutte le vie del capoluogo meneghino. Ce n’è per tutti i gusti, se parliamo di design ma anche di cibo, di buon vino, di collaborazioni che non t’aspetti. C’è la trattoria immaginaria in cui cucinano Fabio Pisani e Alessandro Negrini, c’è la micro bakery del maestro Longoni, c’è Cracco che affianca la Master Distiller Lorena Vásquez, c’è l’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (Ampi) con i suoi pezzi migliori, a partire da Paolo Griffa per arrivare a Diego Crosara di Marchesi 1824. C’è anche un architetto del cioccolato, Simona Solbiati e Giada De Laurentiis, la cuoca vincitrice di un Emmy Award. Tutti gli occhi saranno puntati su di loro, noi ve li raccontiamo in anteprima.



-Allegrini wine partner del collettivo Anotherview con gli chef Fabio Pisani e Alessandro Negrini del ristorante Il Luogo di Aimo e Nadia, * Stella Michelin (14/19/20 aprile) A Palazzo Litta (in Corso Magenta 24), detto anche Palazzo Arese Borromeo Visconti Litta, uno degli esempi più importanti dell'architettura barocca milanese, nel distretto delle 5 Vie, sarà presente nella settimana del design la storica cantina veneta della Valpolicella, Allegrini. Sarà protagonista dell’episodio pilota dell’installazione, ideata dal collettivo Anotherview, che mira a promuovere l’Italia nel mondo, attraverso la creazione di una trattoria immaginaria che vuole celebrare le diverse tradizioni artigianali e produttive del nostro paese. Il risultato è una scenografia quasi teatrale. Nucleo di ogni installazione le suggestive finestre di Anotherview, che ritraggono alcuni degli scorci più belli d’Italia durante il corso di 24 ore. In agenda segnate tre appuntamenti: domenica 14, venerdì 19 e sabato 20 aprile. Gli chef Fabio Pisani e Alessandro Negrini proporranno un menu speciale in accompagnamento ad alcuni dei vini più iconici del portfolio Allegrini.