L'Università Ca' Foscari racconta Venezia (in podcast)

C'era una volta Venezia. E c'è ancora. C'era una spada antichissima conservata in un'isola, c'era il viaggio di Marco Polo e i segreti di Shakespeare. La città lagunare ha tantissime storie sconosciute ai più. Grazie a un nuovo podcast dal titolo I doni di Venezia di Storielibere.fm si potranno ascoltare in cuffia raccontate dai professori della prestigiosa 'Università Ca' Foscari di Venezia. Dodici docenti dell'ateneo (rettrice inclusa) racconteranno le storie, i personaggi e i progetti che hanno avuto e hanno tutt'ora un legame con la città lagunare. Storie inedite su Venezia o a partire da Venezia, un luogo che va ben oltre i confini temporali e spaziali.

A partire da settembre ogni mese verrà pubblicato un nuovo episodio per un totale di sei puntate. I narratori, compresa la rettrice e sinologa Tiziana Lippiello, saranno Eugenio Burgio, Francesca Izzo, Shaul Bassi, Laura Tosi, Fabrizio Panozzo e molti altri. A introdurre ogni podcast e a coordinare il lavoro Gianluca Briguglia, anch'egli professore a Ca' Foscari.

«Questa iniziativa è un'occasione per contribuire, attraverso il racconto podcast, a conoscere il mondo partendo da Venezia, a stimolare l'interesse e la curiosità per la ricchezza della diversità culturale. Ca' Foscari nasce con una spiccata vocazione per lo studio delle culture e dei loro rapporti », ha commentato la rettrice Tiziana Lippiello.

«Abbiamo colto con grande entusiasmo la possibilità di collaborare con l'Università Ca' Foscari Venezia e la sfida di partecipare ad un progetto di divulgazione di altissimo livello, mantenendo come nel nostro stile il fuoco sulla capacità di intrattenere di ciascun episodio e della serie, supportando l'università nell'utilizzo di questo nuovo mezzo semplice nella fruizione ma mai semplificante», ha aggiunto Rossana De Michele, amministratore delegato di Storielibere.

Da settembre 2021 fino a febbraio 2022, I Doni di Venezia sarà online con un nuovo episodio disponibile sul sito https://www.unive.it, su Storielibere.fm e su tutte le principali piattaforme di ascolto podcast (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, ecc.). Gli episodi saranno disponibili anche sul sito di Radio Ca' Foscari, la web radio di Ateneo