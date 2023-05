Pininfarina, Con te partirò

Si è aperto con un gradito e quanto mai ben augurante fuori programma l’evento di apertura, sul mare del Miglio Blu (realtà di punta in cui operano le maggiori eccellenze mondiali della nautica), della Design Boutique di Pininfarina e De Simoni Yacht Design. Il picco di acuto dell’esclusivo opening, che ha dato ufficialmente avvio a una partnership tra due firme prestigiose dello stile italiano, è stato infatti la partecipazione, straordinaria anche in quanto inaspettata, del grande maestro Andrea Bocelli e Signora. Il tenore toscano acclamato in tutto il mondo è, in realtà, di casa in questo tratto di costa, tenendo proprio a Porto Lotti, dove la Design Boutique ha preso forma, la barca di famiglia.



Con l’apertura del nuovo spazio, che rafforza la collaborazione tra le due icone del design annunciata in occasione dell’ultimo Monaco Yacht Show, Pininfarina inaugura la sua prima vetrina sul mare rafforzando l’offerta di servizi legati al mondo della nautica, oltre a quanto già sviluppato da anni nello studio di Cambiano (TO) e con i propri design team di Miami (USA) e Shanghai (Cina). Una boutique che dà ulteriore lustro a Porto Lotti, da sempre punto di riferimento per l’intero settore nautico, concepita non solo per promuovere i servizi di Pininfarina, che dispone anche di una propria galleria del vento, ma anche come luogo d’incontro con partner, clienti e potenziali tali. Un atelier della progettazione che integra le solide competenze e la lunga esperienza dello studio Fulvio De Simoni Yacht Design con quelle di Pininfarina, capace di portare innovazione ed estro creativo grazie all’esperienza maturata in ambiti diversi, dall’automotive all’architettura.

I PRIMI PROGETTI FRUTTO DELLA PARTNERSHIP

Con l’apertura della Design Boutique a Porto Lotti, Pininfarina e De Simoni consolidano, quindi, una collaborazione che ha già portato alla realizzazione di X² – EXplore X Experience, un concept di ricerca in cui trovano spazio momenti di esplorazione e di convivialità paralleli, cui si aggiunge il primo progetto congiunto di un catamarano a motore, che sarà presentato in anteprima al Cannes Yachting Festival 2023.

«Per la prima volta Pininfarina apre una design boutique dedicata interamente alla nautica» ha testimoniato Silvio Pietro Angori, CEO di Pininfarina. «Crediamo fortemente nella crescita di questo settore in cui Pininfarina può esprimere al meglio i suoi valori di bellezza, stile italiano e innovazione».

Soddisfatto dell’incontro anche Fulvio De Simoni, professionista con all’attivo ben 3.000 progetti, molti dei quali pluripremiati. «L’apertura della design boutique sul mare – ha commentato l’architetto – rafforza la partnership tra Pininfarina e De Simoni Yacht Design, portando i due team di lavoro verso nuove opportunità di collaborazione. Lavorare con Pininfarina è un piacere perché dalla combinazione dei nostri stili e delle nostre esperienze riusciremo a immaginare nuovi scenari per il design nautico».

All’allestimento della boutique hanno contribuito alcuni dei partner storici di Pininfarina. Tra loro Reflex, che per l’arredo ha scelto i complementi di Pininfarina Segno, e Corà, che ha fornito il parquet della collezione Miraggio, che si ispira a pattern decorativi naturali unendo tecnologia, natura e benessere.



PININFARINA E IL MARE, UN LEGAME DECORATO

Il nome Pininfarina è legato alla natica da tempo, avendo negli anni sviluppato importanti collaborazioni con costruttori illustri, quali Bénéteau, Primatist, Oceanco, Fincantieri, Rossinavi, Wally, Princess e Persico Marine. Innumerevoli sono anche i premi finora attribuiti agli yacht disegnati da Pininfarina: dal German Design Award per il Fincantieri Ottantacinque al Red Dot Award per Elan E6, dalla Menzione d’Onore Premio ADI Compasso d’Oro per Wallycento #4 Tango al “Robb Report Best of the Best in the Yacht Category” assegnato al Princess X95. Nel 2022, per lo stile del Destriero, a Pininfarina è stato inoltre assegnato il riconoscimento “Ambasciatore del motorismo storico” in occasione della cerimonia per celebrare il trentesimo anniversario dell’impresa voluta dal principe Karim Aga Khan per conquistare il Nastro Azzurro (Blue Riband) ovvero il record di traversata atlantica. Costruito da Fincantieri, il Destriero è lo yacht in alluminio che il 9 agosto 1992 percorse 3.106 miglia senza rifornimento – da New York al faro di Bishop Rock nelle Isole Scilly in Inghilterra – in 58 ore, 34 minuti e 50 secondi, battendo il precedente record di ben 21,5 ore.

info: gentedimareonline.it