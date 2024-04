Panorama Collezione,  Speciale Design - in edicola dal 17 aprile

Non chiamiamoli semplicemente «Mobili»; sono il nostro stile di vita

Architetto famoso, designer provocatore, uomo gentile, Gaetano Pesce è l’autore di uno scritto che chiude questo numero di Panorama Collezione dedicato al design.

Lo aveva inviato alla redazione, su nostra richiesta, una settimana prima della sua scomparsa all’età di 84 anni, a New York. A lui in omaggio, è dedicata la copertina del numero.

Per il resto, in questa prima puntata di Panorama Collezione relativa alla cultura dell’abitare abbiamo coinvolto progettisti e teorici, Ceo e visionari, presidenti di associazioni di categoria e imprenditori per capire quale direzione stanno prendendo gli spazi abitativi, lavorativi, urbani. Ovvero quali forme assumeranno i nosti modi di vivere la casa, le varie stanze che la compongono, gli uffici e gli spazi esterni.

Molto è cambiato, e su questo sono tuttti daccordo, dopo l’esperienza pandemica che ha imposto a ciascuno di noi nuove priorità e modelli inediti di gestione del tempo.

Ma soprattutto ci ha fatto riscoprire l’importanza della casa e dello stare insieme, della convivialità e della privacy, della vita all’aria aperta e della condivisione “nomade” dei luoghi di lavoro.

A queste nuove esigenze dovranno adattarsi anche mobili, oggetti, elettrodomestici rispondendo a bisogni di leggerezza, maggiore tecnologia, facilità di trasporto, versatilità d’uso, rispetto per l’ambiente.

Non resta che aspettare e guardare le proposte che verranno dal Salone del Mobile. Milano2024, l’appuntamento più importante al mondo nell’ambito del design, per capire in che direzione si andrà.