I migliori panettoni del 2022. Ed è già Natale

Immancabili e insostituibile sulla tavola del Natale, panettone e pandoro rappresentano per il 62% degli italiani la vera essenza delle Feste. È quanto rivela una ricerca realizzata da Nextplora per Bauli.

Questi due iconici dolci sarebbero infatti in gradi di creare l’atmosfera autentica del Natale addirittura più dell’albero decorato, che «fa Natale» solo per il 59% degli intervistati. Una ricorrenza speciale che, nonostante il trascorrere degli anni e i cambiamenti della società, resta immutata nei cuori delle persone. Così come rimane indelebile A Natale Puoi, la canzone che da anni fa da sottofondo agli spot Bauli e che rappresenta il Natale per antonomasia secondo il 45% degli intervistati.

E per rispondere all’annoso dilemma «Panettone o pandoro?» sembra che i gusti cambino a seconda delle generazioni. Mentre il panettone incontra i gusti soprattutto dei Baby Boomer (54% rispetto alla media nazionale del 37%) i giovani prediligono la dolcezza del pandoro (78% dei Millennials e 76% della Generazione Z).

Qualsiasi sia la vostra preferenza, mangiare il pandoro o il panettone al termine di un pranzo o una cena con famiglia e amici è un must per il 58% degli italiani. Inoltre, i dolci tradizionali del Natale superano persino lo scambio dei regali (52%) nei «mai più senza» del periodo festivo e sono immancabili soprattutto per i Baby Boomer (addirittura 69%) e per gli appartenenti alla Generazione X (60%). I dolci del Natale rimangono, infatti, dei punti fermi: solo l’1% degli intervistati ha dichiarato di aver rinunciato a panettone e pandoro a tavola.

Ma quali sono le proposte di quest’anno? Al fianco del classico panettone con uvetta e canditi compaiono sempre più alternative gourmet e golose a base di cioccolato e frutta.