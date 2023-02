Le nuove anime colorate della Playstation5

Il mondo della tecnologia sembra aver sposato l'antico adagio popolare «Anche l'occhio vuole la sua parte». La nuova parola d'ordine, infatti , è personalizzazione. Non esiste un gusto unico da parte degli utenti che vogliono accessori e gadget tecnologici che si adattano sempre di più alle proprie inclinazioni e personalità. Il colore degli oggetti, il messaggio subliminale che mandano a chi li possiede e come si sposano con l'ambiente in cui sono inseriti sta diventando sempre più un motivo di acquisto.

Ecco perché anche Sony ha deciso di sposare questa filosofia presentando una serie di varianti «colored» per personalizzare la console Playstation5. Da quando è arrivata sul mercato il 19 novembre 2020 Sony ha distribuito 32,1 milioni di PS5. Ma da quel giorno il monolito che fa impazzire i videogamer è sempre stato bianco. E, per dire la verità, anche abbastanza introvabile. Lanciata ancora nel pieno dell'emergenza da Covid-19, per lungo tempo è stato poco più che un miraggio per la grande fetta di appassionati, che hanno dovuto sperare di acquistarne una mettendosi in lista di attesa o pagandola cifre folli su eBay e siti di aste. La colpa? Causa carenza di componenti elettronici dovuti alla pandemia e l'altissima richiesta Sony non riusciva a distribuirne un numero sufficiente a saziare la voglia di giocare del grande pubblico.

Ma ora l'attesa è finita. e Sony ha annunciato una vasta disponibilità al giusto prezzo e non «drogata» dagli speculatori del web (con cui Sony non ha nulla a che fare. Oggi la console si trova ovunque da Aazon a Mediaworld, passando per Euronics, Gamestop e tutte le principali catene di distribuzione. C'è persino anche una promozione di Vodafone destinata a chi sceglie l'offerta Internet a Casa. All'aumentata disponibilità di console Sony aggiunge anche la possibilità di personalizzare l'esperienza di gioco con una vasta gamma di colori.

E' per questa serie di motivi che l'azienda giapponese si aspetta di distribuire 30,5 milioni di console PS5 durante l'anno fiscale 2023. In pratica vendere in un anno il medesimo quantitativo di console vendute nel biennio precedente.





Ma andiamo a vedere, nel dettaglio, come si può personalizzare la console.

Sono in vendita (a 55,98 euro) i gusci per la console. Ce ne sono di sei colori e possono essere installati anche da chi nulla capisce di tecnologia. Bastano pochi minuti per dare una nuova anima alla propria console. Ecco, a seguire le nuove colorazioni

Midnight Black, Galactic Purple, Starlight Blue, Cosmic Red, Nova Pink, Grey Camouflage

Una delle varianti più richieste è la Grey Camouflage (foto sotto) per gli appassionati di war games ma anche per chi adora lo stile militare «mimetico» anche nell'abbigliamento.





Colorazioni Grey Camouflage per console, joypad e cuffia per Playstation5





Stesse sei varianti colorate anche per i joypad Dual Sense da abbinare ai gusci per la console

(a 75,98 euro, tranne quello Black a 70,98 euro).

Il controller di nuova generazione permette di vivere un’innovativa esperienza sensoriale, grazie a due grandi novità che lo differenziano dal passato: il feedback aptico e i grilletti adattivi. Il primo reagirà alle azioni in game mediante dei doppi attuatori che sostituiranno i tradizionali motori di vibrazione. In questo modo, le vibrazioni dinamiche consentiranno di simulare qualsiasi sensazione, dagli ambienti di gioco - come lo scorrere della pioggia - alla risposta delle armi. Il secondo ti permetterà di interagire attraverso vari livelli di forza e tensione: che si tratti di tendere la corda di un arco o di frenare bruscamente a bordo di un'auto in corsa, sentirai fisicamente il legame con le azioni sullo schermo.





Il Joypad Dual Sense di Sony Playstatio5 in versine Grey Camouflage





Stesse sei varianti di colore anche per le Cuffie Wireless Pulse 3D (a 99,99 euro)



Sono il nuovo headset pensato per riprodurre con la massima qualità possibile l’audio offerto da PlayStation5. La componente audio, infatti, rappresenta uno degli aspetti più importanti nei videogame, ma mai prima d’ora i giocatori hanno potuto vivere l’esperienza sensoriale della tridimensionalità e spazialità del suono, in grado di trasmettere uno spettro di sensazioni del tutto inedite. Le Cuffie Wireless Pulse 3D™ presentano un design ergonomico e perfettamente abbinato agli iconici colori di PS5, un doppio microfono posizionato in modo strategico per un'acquisizione vocale straordinariamente nitida e ottimizzata dalla tecnologia di eliminazione del rumore e controlli di facile accesso per regolare il volume sia del gioco che della chat condivisa con i propri amici.