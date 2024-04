YUQI diventa la voce dei "freak" nel suo primo album da solista

Il K-pop è come un caleidoscopio in cui essere "stravaganti" e mostrare individualità è essenziale. Con l'uscita del suo primo album da solista, 'YUQ1', YUQI delle (G)I-DLE offre uno sguardo diverso sulla sua arte mostrando un lato fino a ora sfumato dal suo essere parte di uno dei girls group più influenti nella scena musicale sudcoreana.

Traendo ispirazione dal suo segno zodiacale cinese e dal suo colore preferito, YUQI ha decorato la copertina dell'album con un coniglio rosso, un personaggio che vede come un riflesso di sé stessa. Come una moderna Alice nel Paese delle Meraviglie con capelli rosso fuoco, YUQI segue il coniglio che diventa così un simbolo del suo viaggio artistico in un album che esprime il suo talento e in cui la sua personalità si trasforma con ogni traccia, offrendo uno sguardo sul suo sfaccettato lato artistico.

Ma che viaggio sarebbe senza un po' di mistero e fascino? Per YUQI, il fascino di un coniglio rosso non è solo simbolico, ma è anche la volontà di abbracciare l'imprevisto. E così, nel video musicale di 'FREAK', infonde elementi di divertimento e fantasia canalizzando il fascino inquietante di un film horror mentre celebra la liberazione trovata nell'abbracciare la propria unicità.

'YUQ1' è più di un semplice album; è una vibrante sinfonia di autoespressione. Dalle potenti vocalità della traccia principale 'FREAK' alle melodie soul di 'My Way', YUQI cattura l'attenzione degli ascoltatori con le sue performance appassionate e il suo talento innegabile. Il suo coinvolgimento attivo nel processo di scrittura e composizione aggiunge profondità e autenticità a ogni traccia, offrendo uno sguardo sulle sue esperienze personali ed emozioni.

Le collaborazioni con artisti acclamati come il rapper pH-1 e la cantante Lexie Liu mostrano ulteriormente la versatilità e lo spirito collaborativo di YUQI. Nel video musicale di 'FREAK', YUQI si ritrova circondata da personaggi di film horror iconici, abbracciandoli e formando con loro una band: una testimonianza della sua creatività e della volontà di esplorare nuovi orizzonti.

Con ben 500.000 vendite in preordine prima del suo rilascio il 23 aprile, 'YUQ1' è una testimonianza della tremenda popolarità e influenza di YUQI come artista nel panorama K-pop internazionale. Attraverso 'YUQ1', YUQI invita gli ascoltatori a unirsi a lei in un viaggio di auto-scoperta ed emancipazione, celebrando la liberazione trovata nell'abbracciare il proprio vero sé.

Panorama.it ha parlato con lei.

Piacere di vederti YUQI e congratulazioni per YUQ1; come stai?

Sono stata molto impegnata, ma mi sono divertita moltissimo a prepararmi per il nuovo album, il che mi ha reso felice.

Cosa ti ha spinto a perseguire un progetto solista e puoi parlarci del processo creativo dietro ad esso?

Sono stata in grado di pubblicare un album solista grazie al tempismo perfetto e all'accordo reciproco tra me e la mia agenzia. Questa volta ho discusso molto con l'azienda e ho riflettuto sulle mie opinioni dall'inizio alla fine. Di conseguenza, sono riuscita a preparare questo album con grande gioia.

Il video musicale di "Could It Be" è visivamente sbalorditivo. Qual era il concetto alla base e quanto sei stata coinvolta nella sua creazione?

Attraverso il video musicale "Could It Be", volevo davvero trasmettere il messaggio che le nostre vite possono essere più belle e più felici di quanto abbiamo mai sognato o immaginato!

In "YUQ1" mostri un lato diverso di te stessa rispetto alle attività di gruppo con (G)I-DLE. Come ti sei avvicinata a questo progetto solista?

Con questo album ho tentato di mostrare un lato più genuino di YUQI. Quindi spero che i nostri fan lo adorino.

Puoi dirci di più sulla title track, FREAK?

Il messaggio della canzone che dà il titolo all'album, "FREAK", è di non preoccuparti se le persone pensano che tu sia strano o insolito. Sottolinea l'importanza di vivere una vita sicura e di valorizzare l'unicità di ogni persona. Siamo tutti mostri, proprio come dice la canzone!

Qual è stata la tua parte preferita del lavorare al tuo album solista YUQ1?

La cosa più bella del lavorare al mio album solista è stata la possibilità di fare qualunque cosa avessi sempre desiderato fare.

E come sono nate le collaborazioni con pH-1 e Lexie Liu?

Ho sempre desiderato così tanto lavorare con pH-1 e Lexie Liu. È stato un onore per me avere l'opportunità di collaborare con loro attraverso il mio album solista!

Inoltre, Minnie del tuo gruppo - (G)I-DLE è coinvolta nel progetto. Com'è stato lavorare con lei su 'Everytime'?

Dato che MINNIE è un membro del mio stesso gruppo, è stato rilassato e divertente lavorare con lei. Mentre stavamo scrivendo questa canzone, volevamo esprimere la nostra amicizia.

Ci sono dei dietro le quinte che puoi condividere sulla realizzazione di YUQ1?

Nel processo di realizzazione di questo album, volevo incorporare quanti più elementi possibili che NEVERLAND (il fandom delle (G)I-DLE, ndr.) avrebbe voluto e amato.

YUQI, quali aspetti della tua personalità pensi risplendano di più nel tuo lavoro solista e come rimani motivata e ispirata come artista, sia individualmente che come parte di un gruppo?

Credo che la mia fiducia traspaia maggiormente nel mio album solista. Come artista, sono costantemente ispirata e motivata poiché mi piace esibirmi sul palco e condividere la mia musica con il pubblico. Mi dà felicità e voglio continuare a perseguire ciò che mi rende felice.

Che consiglio daresti agli aspiranti artisti che ammirano te e il tuo viaggio nell'industria K-pop?

Sii sempre orgoglioso di te stesso anche quando attraversi momenti difficili. Rimani fiducioso!

Come gestisci la pressione e le critiche, sia a livello personale che professionale?

Ci sono momenti in cui mi sento sotto pressione per mantenere la reputazione della squadra come membro di (G)I-DLE. Ho sempre fiducia in me stessa quindi penso di essere brava a gestire la pressione.

Cosa ti piace di più nell'interagire con i tuoi fan? Hai qualche messaggio speciale o sorpresa in programma per i tuoi fan nel prossimo futuro?

Ogni volta che comunico con i nostri fan, mi metto sempre come un'Isola che non c'è. Per favore, aspettate con ansia tutto quello che. hoin serbo per questo album: prometto sarà molto divertente!

Se potessi definirti con una sola parola quale sarebbe?

Penso che non ci sia parola migliore di 'YUQI' per definirmi.

Chi è YUQI adesso?

Mi considero una persona felice.