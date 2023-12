La magia melodica del Natale: I VANNER ricreano "All I Want For Christmas is You"

La stagionenatalizia è sinonimo di gioia, calore e tradizione senza tempo dei canti che riempiono l'aria di allegria festosa. Questo inverno, i talentuosi membri dei VANNER, TAEHWAN e GON, hanno aggiunto il loro tocco unico alle celebrazioni registrando la loro versione dell'amato classico, "All I Want For Christmas is You". Rilasciato il 16 dicembre, il singolo è ora disponibile per tutti su YouTube.

"All I Want For Christmas is You", originariamente eseguito da Mariah Carey, è diventato parte della colonna sonora delle vacanze fin dalla sua uscita nel 1994. La sua melodia accattivante e i suoi testi commoventi hanno trasceso le generazioni, rendendolo un punto fermo durante le festività natalizie. Il fascino senza tempo della canzone sta nella sua capacità di catturare l'essenza del Natale, esprimendo il semplice ma profondo desiderio di amore e solidarietà.

L'interpretazione di TAEHWAN e GON di "All I Want For Christmas is You" mostra non solo la loro abilità vocale, ma anche il loro impegno a diffondere la gioia attraverso la musica. La cover dà nuova vita alla melodia familiare, infondendola con lo stile e l'energia distintivi dei VANNER. L'uscita di questa cover si allinea perfettamente con lo spirito della stagione, dove la musica diventa una forza unificante, unendo le persone nella celebrazione.

In un mondo che spesso si muove a un ritmo veloce, il fascino dei canti natalizi, specialmente quando reimmaginato da artisti di talento come i VANNER, diventa un'ancora nostalgica e confortante. Il potere della musica di evocare emozioni e creare ricordi duraturi è evidente nella popolarità duratura dei classici festivi. Mentre abbracciamo le festività natalizie, lascia che le melodie di "All I Want For Christmas is You" dei VANNER servano come promemoria della magia che la musica porta in questo periodo speciale dell'anno.

Panorama.itha parlato con loro.









L'ultima volta che abbiamo parlato era estate e faceva caldissimo. Come state?

TAEHWAN: Abbiamo finito con successo il nostro fan concert e siamo stati impegnati a prepararci per il nostro comeback.

Avete scelto di cantare una canzone di Natale: perché All I Want For Christmas is You?

TAEHWAN: Abbiamo cantato "All I Want For Christmas Is You" prima del debutto e ricordo che i nostri fan adoravano la canzone. Quindi è stata una grande opportunità per noi di rifare la canzone e pubblicarla ufficialmente.

Mi piace la parte rap della canzone, come è stato lavorarci?

GON: Prima di tutto, grazie per aver apprezzato la parte del rap! Non è stato un lavoro facile, ma ho cercato di rimare le parole e ritrarre il messaggio che si adattava alla canzone.

So che in Corea il Natale viene celebrato in un modo molto diverso, ma avete qualche tradizione che non potete saltare?

TAEHWAN: Decoro la mia stanza e ascolto un mucchio di carole per creare l'atmosfera natalizia.

GON: Ceno a casa con i miei genitori.

I testi dicono: "Fai avverare il mio desiderio, tutto ciò che voglio per Natale sei tu". Ma cosa volete voi per Natale?

GON:Voglio trasformarmi in Babbo Natale e dare gioia e forza ai nostri fan con i VANNER.