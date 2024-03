Umberto Tozzi: dieci hit che è impossibile non conoscere

Partiamo da un dato di fatto: la musica di Umberto Tozzi è entrata nell'immaginario collettivo mondiale anche grazie a film e e serie tv che hanno scelto le hit del cantautore come colonna sonora: Vediamo quali:

I nuovi mostri di Mario Monicelli, Dino Risi ed Ettore Scola (1977), Flashdance, Adrian Lyne (1983), Asterix e Oblelix Missione Cleopatra di Alain Chabat (2002), Hostel di Quentin Tarantino (2005), The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese (2013), Gloria Bell di Sebastian Lelio (2018), Tonya di Margot Robbie (2018), Spider Man far from home di Jon Watts (2019) La Casa di Carta 4 di Jesus Colmenar (2020), Supersex di Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni (2024) e Griselda di Andrés Baiz (2024).

L'ultimo tour di Tozzi inizierà il 17 maggio a Malta e si concluderà a fine ottobre. Moltissime le date italiane ed europee , tra cui due al Forum di MIlano, e poi ancora quattro concerti in Australia, quattro negli Stati Uniti e due in Canada. Insomma un gran finale per celebrare una carriera iniziata negli anni Settanta e costellata da brani che sono diventati classici. Eccone dieci...

Ti amo

L'inserimento nella serie tv La casa di Carta ha rimesso in circolo questa hit senza tempo uscita nel 1977, anno in cui Tozzi ha vinto il Festivalbar rimanendo ai vertici delle classifiche di vendita per sette mesi.

Tu

Un altro pezzo basato su un giro armonico semplice e diretto che sbanca le classifiche italiane e non solo. La canzone è contenuta nell'album omonimo che include anche altri brani noti come Zingaro e Perdendo Anna.

Gente di mare

Scritta da Tozzi Raf e Bigazzi, la canzone partecipa all'Eurofestival del 1987 classificandosi terza. Nel brano Raf canta per la prima volta in italiano. Ventisette le settimane di permanenza in classifica.

Si può dare di più

La canzone vincitrice del Festival di Sanremo 1987. Composta da Bigazzi, Tozzi e Raf venne cantata all'Ariston da Tozzi, Enrico Ruggeri e Gianni Morandi.

Gli altri siamo noi

Dall'album omonimo uscito nel 1991 (seicentocinquantamila le copie vendute), uno dei pezzi più famosi della sua discografia. Il brano fu uno dei più trasmessi dalle radio nonostante si fosse classificato soltanto quarto al Festival di Sanremo.

Stella stai

Piglio decisamente rock e ritornello che rimane impresso al primo ascolto. Dal vivo è uno dei pezzi più potenti dello spettacolo. Nello spot della Tim per il Natale del 2019 Mina reinterpretò il brano.

Notte Rosa

Un gran pezzo pop di respiro internazionale. I suoni sono quelli che poi caratterizzeranno gli anni Ottanta. Molto bella la versione presente nel disco dal vivo Live all'Arena di Verona.

Donna amante mia

Il primo singolo di successo datato 1976. Tozzi, prima di questo 45 giri si era affermato come musicista per altri artisti e come autore per Mia Martini e Wess & Dori Ghezzi che vinsero Canzonissima con Un corpo e un'anima che tra gli autori aveva Tozzi.

Gloria

Un successo mondiale. Prima in Europa e poi negli Stati Uniti dove il brano ricantato da Laura Branigan arrivò al secondo posto nella classifica di Billboard. Il pezzo venne poi inserito nella colonna sonora del film Flashdance.

Qualcosa qualcuno

Dall'album Gloria una delle sue ballad meglio riuscite. Il 45 giri venne pubblicato nel 1979.

Le prime date dell'ultimo tour

17 maggio 2024 – MALTA, Ghaxaq Grounds, Summer Lust Festival

29 maggio 2024 – ROMANIA, Bucharest, Sala Palatului

20 giugno 2024 – ITALIA, Roma, Terme di Caracalla

5 luglio 2024 – ITALIA, Mantova, Piazza Sordello – NUOVA DATA

7 luglio 2024 – ITALIA, Venezia, Piazza San Marco

9 luglio 2024 – FRANCIA, Le Lavandou, Grande Plage du Lavandou

12 luglio 2024 – ITALIA, Cattolica (RN), Arena Della Regina

15 luglio 2024 – ITALIA, Cervere (CN), Anfiteatro dell’Anima

17 luglio 2024 – ITALIA, Piacenza, Palazzo Farnese

18 luglio 2024 – ITALIA, Varese, Giardini Estensi

21 luglio 2024 – GERMANIA, Regensburg, Thurn und Taxis Palace, Schlossfestspiele

25 luglio 2024 – ITALIA, Palmanova (UD), Piazza Grande

28 luglio 2024 – BULGARIA, Plovdiv, Ancient Theatre

2 agosto 2024 – FRANCIA, Chamonix, L’Index en Fête

6 agosto 2024 – ITALIA, Roccella Ionica (RC), Teatro Al Castello

8 agosto 2024 – ITALIA, San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

11 agosto 2024 – ITALIA, Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

12 agosto 2024 – ITALIA, Forte Dei Marmi (LU), Villa Bertelli