Atomic City: il ritorno degli U2 al rock

Dopo il controverso remake dei loro pezzi più famosi in chiave intimista ed unplugged gli U2 tornanocon un nuovo brano che li riconnette alla loro più genuina attitudine rock. Atomic City è un pezzo vibrante di quelli che dal vivo dovrebbero esprimere ancora meglio il loro potenziale. Un classico pezzo alla U2 (c'è anche una citazione di Call me dei Blondie): intrigante il disegno ritmico e ancora meglio la chitarra di The Edge che si riprende il posto che le spetta nella musica della band. Bono è Bono e fa quello per cui è diventato un'icona della musica contemporanea.

Prodotta da Jacknife Lee e Steve Lillywhite, Atomic City è stato registrata al Sound City di Los Angeles e precede l'imminente serie di date della band allo Sphere di Las Vegas per celebrare lo storico album del 1991, Achtung Baby.

ATOMIC CITY è il soprannome con cui negli anni Cinquanta veniva chiamata Las Vegas, quando la città si promuoveva come centro di turismo atomico per la sua vicinanza al Nevada Test Site.

A proposito del brano, Bono dice: "È una canzone d'amore per il nostro pubblico... '"Dove siete voi è dove sarò io'".

Il videoclip racconta l’esibizione che gli U2 hanno tenuto la scorsa settimana in piena notte nel centro di Las Vegas, lo stesso luogo, Fremont Street, dove Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. hanno girato il leggendario clip di I Still Haven't Found What I'm Looking For 36 anni fa.