Torna LUSAINT, torna la magia con Sober

Dimmi che doti hai e ti dirò in quale playlist sei. Potremmo sintetizzare così il mercato discografico odierno. Quasi come se l’Intelligenza Artificiale avesse già deciso per noi, o come se il concetto di targhetizzazione avesse preso il posto del nostro (buon) gusto.







Lusaint - Sober Live (Music Video) youtu.be

LUSAINT non ci sta. E basta ascoltarla per capirne il motivo. Blues, R&B, Jazz, Pop, Vintage, e se siete dei puristi, anche Blue eyed soul: potreste trovare questo usignolo inglese in ognuna di queste Playlist.

Un caleidoscopio stilistico, cangiante: mondi sonori limitrofi in cui il concetto di confine viene abbattuto dal timbro vocale dorato di Lusaint.

Un futuro già scritto, perché come i cavalli di razza, sai che mentre tagliano un traguardo stanno già ricaricando le batterie per quello dopo. Così ci apprestiamo ad ascoltare SOBER - il singolo di oggi che anticipa l'EP di debutto "Self Sabotage" in arrivo il 27 settembre 2024 - e sappiamo di certo che il prossimo a seguire sarà nuova musica che mette a nudo le emozioni.

E se ci permettiamo di prevedere il futuro è perché abbiamo le idee chiare sul suo passato. Ripartiamo da qui, per poi proseguire.

PRIMA

La songwriter Lusaint - più di 60 milioni di stream collezionati in tutto il mondo - viene da Stretford, (Greater Manchester, Inghilterra). Nel 2019 è esplosa dopo che l’interpretazione della cover "More Than Friends" (En Vogue 'Don't Let Go') ha ricevuto una sincronizzazione televisiva ed è stata successivamente incoronata, nel Regno Unito «la canzone più shazammata in un solo giorno» con oltre 45.000 ricerche!

La sua notorietà nel nostro paese è invece la diretta conseguenza del successo di Fool For You, è il brano con cui si è fatta conoscere anche da noi.

ADESSO

Lusaint, torna con Sober (label Time Records/Distribuzione Believe) appenadopo essere stata ospite sia a Taratata, famosissimo programma musicale televisivo sulla Tv francese, che ad RTL (la seconda stazione più grande della Francia), con il supporto continuo di BBC Radio 1 per ogni sua nuova produzione, e dopo una serie di show a Londra.

Sembra quasi sentire il rumore del vinile mentre partono le prime note del nuovo singolo. C’è una consapevole predilezione per il vintage: sonorità, produzione, stile, magia. Quel non so che di old style che rinasce nel presente.

E poi l’ironia, il gioco di parole. L’essere sobrio inteso come ebrezza d’amore. Perché amare non è semplice ma è necessario, amare non è per tutti, e se poi non sai riderci su, pure peggio!

E alla fine della giornata dirsi “ti voglio ancora”. Ancora nonostante tutto, ancora nonostante tutti. Ancora nonostante noi.

DOPO

Lusaint ha in programmazione un tour di concerti in Francia nel mese di maggio, mentre il 22 giugno la sua eleganza hollywoodiana, salirà sul palco principale al Metronome Festival di Praga.

E poi, nell’imminente futuro, ci sarà ovviamente un nuovo singolo che si impadronirà di tutte le radio…