Thomas Bangalter, un Daft Punk al Transart di Bolzano

I Daft Punk non ci sono più. Si sono sciolti con un laconico comunicato in cui annunciavano la fine della loro avventura. Sono stati anticipatori di mode e tendenze "elettroniche" e hanno lasciato in eredità Random Access Memories un disco cult, un classico senza tempo, uno dei pochi degli anni Duemila.

A conferma della duttilità e della creatività che li ha da sempre contraddistinti, arriva ora Mythologies, la prima composizione per orchestra di Thomas Bangalter, co-fondatore del duo francese. Un’opera ampia e lirica, in cui Bangalter reinventa il suo rapporto con la composizione dopo gli anni trascorsi a suonare e registrare musica elettronica e dance.

L’opera è stata completata nel 2022 in collaborazione con il coreografo Angelin Preljocaj, autore dell’omonimo balletto, presentato lo scorso anno al Grand Théâtre de Bordeaux. Niente computer o sintetizzatori, ma solo le abili mani di un ensemble acustico, l’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano sotto la guida del Direttore Lee Reynolds, in questa prima esecuzione italiana in forma di concerto. Un viaggio nella mitologia classica e moderna.

Sabato 23 settembre, ore 20,30 - Techpark - Bolzano

