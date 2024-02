Super Bowl 2024: Usher protagonista dello show dell'Half Time. Tutto quello che c'è da sapere

Cresce l'entusiasmo per la 58ª edizione del Super Bowl, programmata nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio con inizio alle 00.15. L'evento si svolgerà presso l'Allegiant Stadium di Paradise, vicino a Las Vegas (Nevada), e vedrà la competizione per il titolo tra i Kansas City Chiefs, che si trovano per la quarta volta in cinque anni in finale, e i San Francisco 49ers, qualificatisi grazie alla loro rimonta su Detroit.

In Italia, il momento decisivo sarà trasmesso da Mediaset. La diretta inizierà nella notte di domenica 11 febbraio alle 00.30 su Italia 1 e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Con uno spettro di spettatori stimato tra 90 e 110 milioni in tutto il mondo, l'evento sportivo è uno dei più seguiti. L'ultimo record risale al 2015, quando la sfida tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks raggiunse uno share di 114,4 milioni di telespettatori, superando il precedente primato stabilito solo un anno prima.

A contribuire ulteriormente all'evento c'è l'ormai tradizionale Halftime Show, che vedrà Usher come intrattenitore durante l'intervallo. Usher, noto al grande pubblico per successi come "Yeah!" e "DJ Got Us Fallin' in Love" con Pitbull, è anche co-fondatore, insieme a Scooter Braun, dell'etichetta discografica Raymond-Braun Media Group. L'artista ha già calcato il palco del Super Bowl nel 2011, esibendosi con i Black Eyed Peas e Slash, il chitarrista dei Guns N'Roses.

A partire da oggi, chi nutre una passione per USHER può prepararsi per un eccezionale spettacolo godendo di una selezione esclusiva di brani e contenuti. Il mese scorso, Apple Music e USHER hanno dato un assaggio di ciò che verrà condividendo un trailer in anteprima, e ora offrono un'esperienza completa che include l'intera discografia in studio dell'artista in un formato audio spaziale, playlist esclusive curate personalmente da USHER e dalle squadre della NFL, insieme a una programmazione dedicata all'evento su Apple Music Radio.

Oliver Schusser, Vice President di Apple Music e Beats, ha dichiarato: “USHER è uno dei più grandi performer viventi e la sua musica ha toccato le vite di molte persone in tutto il mondo” ha dichiarato Oliver Schusser, Vice President di Apple Music e Beats. “Siamo estremamente felici di averlo come nostro ospite per il secondo Apple Music Super Bowl Halftime Show e di dare alla sua schiera di fan così tanti modi divertenti per festeggiare questo importante momento della sua carriera.”

Lo stesso USHER ha espresso il suo entusiasmo, dichiarando a Apple Music: “La musica è da sempre il miglior modo per creare un’atmosfera, spiegare un’emozione o definire differenti momenti nel tempo”.

“Aspettando l’Halftime” è un’esclusiva raccolta di musica selezionata personalmente da USHER per darsi la carica prima della sua leggendaria esibizione. Oltre ad alcuni dei suoi successi, include tracce delle star delle passate edizioni dello show e brani di nomi con cui l’artista ha collaborato. La playlist di USHER Aspettando l’Halftime è disponibile in esclusiva su Apple Music.

Per tutta la settimana prima della performance, chi cerca i brani di USHER su Shazam potrà accedere alla pagina dell'evento Apple Music Super Bowl Halftime Show, dove troverà contenuti bonus a tema come quadranti per Apple Watch e sfondi per iPhone. Inoltre, salvando la pagina sarà possibile ricevere promemoria con la scaletta e le foto dello show.





