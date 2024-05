Radiofreccia presenta Music Master, parte il nuovo profetto con Warner Musica Italy

Prende il via dal 9 maggio "Music Master", il nuovo progetto speciale che vede collaborare Radiofreccia e Warner Music Italy. "Music Master" è un appuntamento periodico in cui Wally e Gianluigi Riccardo racconteranno in diretta album di catalogo, edizioni speciali e ristampe, scavando negli archivi di alcuni dei più importanti artisti nella storia del rock.



In onda giovedì 9 maggio dalle 18:00, il primo episodio sarà interamente dedicato a "Papercuts (Singles Collection 2000 - 2023)" dei Linkin Park.

Il primo, vero greatest hits dei Linkin Park contiene i più grandi successi di una delle band che maggiormente ha influenzato la scena rock e metal moderna, diventando una delle formazioni più iconiche della loro generazione. Oltre a classici come Crawling, Somewhere I Belong, In The End e la stessa Papercut, all'interno dell'album anche rarità come QWERTY e l'inedito Friendly Fire.

Andando su RTL 102.5 Play nella sezione Special & Contest, inoltre, gli ascoltatori potranno giocare per aggiudicarsi l'edizione in vinile di "Papercuts (Singles Collection 2000 - 2023)" dei Linkin Park.

Così il Responsabile Editoriale di Radiofreccia Daniele Suraci su Music Master: “Siamo felici di dare il via a questa collaborazione con Warner Music Italy per un progetto che, siamo sicuri, permetterà a tutti gli amanti della musica rock di interessarsi ancora di più al genere. Music Master dimostra ancora una volta la capacità di Radiofreccia di raccontare a tutte le generazioni i dischi del passato, così come quelli più recenti, con curiosità, passione e la musica più bella di sempre".

Pico CIbelli, Presidente di Warner Music Italy dichiara altrettanto: "Siamo entusiasti di poter condividere con Radiofreccia un catalogo musicale così ricco, colonna sonora delle vite di milioni di persone in tutto il mondo. La nostra missione è mantenere la fiamma accesa tra i cultori e accrescerne il valore anche per le nuove generazioni. Oggi, un brano di catalogo non necessariamente noto può vivere di nuova vita grazie alla viralità sui social. Far rivivere i classici del rock anche attraverso un media come Radiofreccia mira a tramandare la nostra legacy attraverso il racconto affinché lo spirito del rock 'n' roll risuoni ancora più in profondità e a lungo nelle vite di ogni radioascoltatore".