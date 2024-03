Le 20 canzoni più belle dedicate alla primavera

Getty Images/Newsmakers Frank Sinatra

"Potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera", ha scritto il grande poeta cileno Pablo Neruda.

Oggi alle 22:58 (e non il 21 marzo, come da tradizione) inizia ufficialmente la primavera, che coincide con l'equinozio nell'emisfero boreale, quando la durata del giorno è pressoché identica a quella della notte.

Il termine viene dal latino «ver», a sua volta derivato dal sanscrito «vas», cioè «splendere».



Nell'immaginario collettivo, la primavera è associata ad un risveglio dal letargo invernale, che si manifesta nel rifiorire delle piante e dei campi, quasi un preludio all'arrivo dell'estate.

Vogliamo celebrare la stagione più bella dell'anno con 20 tra le canzoni migliori dedicate alla primavera, sia italiane che straniere, da Frank Sinatra ad Annalisa, passando per Elvis Presley, Ella Fitzgerald, Fabrizio De André, Pino Daniele e Tiziano Ferro.

Buon ascolto!





1) Dik Dik - Il primo giorno di primavera (1969)

"È il primo giorno di primavera /ma per me è solo il giorno che ho perso te/ Qui in mezzo al traffico c'è un pezzetto di verde/ed io mi chiedo perché/mentre nasce una primula sto morendo per te".

2) Frank Sinatra - Spring is here (1946)

"Spring is here! Why doesn't my heart go dancing?/Spring is here! Why isn't the waltz entrancing?/No desire, no ambition leads me/Maybe it's because nobody needs me?".



3) Fabrizio De André - Un chimico (1971)

"Primavera non bussa/ lei entra sicura come il fumo/ lei penetra in ogni fessura ha le labbra di carne i capelli di grano/ che paura, che voglia che ti prenda per mano/ Che paura, che voglia che ti porti lontano."

4) Ella Fitzgerald - It might as well be spring (1961)

"Oh why should I have spring fever/When it isn't even spring/I keep wishing I were somewhere else/Walking down a strange new street".

5) Riccardo Cocciante - Cervo a primavera (1980)

"Io rinascerò cervo a primavera/ oppure diverrò gabbiano da scogliera/senza più niente da scordare/senza domande più da fare".

6) Tony Bennett - Spring in Manhattan (1963)

"Spring in Manhattan never stays long/Still if you fall in love/She'll bless you with a song".

7) Loretta Goggi - Maledetta primavera (1981)

"Se per innamorarmi ancora tornerai maledetta primavera/che imbroglio se per innamorarmi basta un'ora/ che fretta c'era maledetta primavera".

8) Elvis Presley - Spring fever (1965)

"Spring fever, Spring is here at last/Spring fever, my heart's beating fast/Get up, get out spring is everywhere".

9) Luca Carboni - Primavera (1989)

"E' primavera e mi prende un bisogno di leggerezza/e di pesanti passioni/ e un sentimento indefinibile al tramonto".

10) Donna Summer - Spring affair (1976)

"Spring affair, spring affair, spring affair/And I'm hung on you/Spring affair, spring affair, spring affair/And we've got something new, me and you, oh baby".

11) Pino Daniele - Questa primavera (1993)

"Questa primavera a te mi fa' penzà/ chissà addò staje stasera si m'aje scurdato già/ in questa primavera l'Europa cambierà/ la gente è più sincera la pace arriverà".

12) The Flaming Lips - Can't stop the spring (1987)

"You can crush the flowers/But you can't stop the spring/No matter what you say".

13) Marina Rei - Primavera (1997)

"Oh, respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera, na-na-na/siamo come i fiori prima di vedere il sole a primavera, na-na-na".

14) Tori Amos - Spring haze (1999)

"So I know it's just a spring haze/But I don't much like the look of it/And all we do is circle it/And I found out where my edge is".



15) Tiziano Ferro - Primavera non è + (2001)

"Le storie sono come le finestre a primavera/ Si apron facilmente e sempre troppo volentieri/ Ascoltando il profumo di un'estate che si spera".



16) Donald Fagen - Springtime (1993)

"Swing out to Lake Nostalgia/Route 5 to Laughing Pines/Get off at Funway West/Drive into Springtime/Drive into Springtime".



17) Laura Pausini - Primavera in anticipo (2009)

"Ah-a-a-a lo so sei la primavera in anticipo/ ah-a-a-a la prova che dimostra quale effetto hai su di me".



18) Barbra Straisand - You must believe in spring (2009)

"You must believe in Spring/ Just as a tree is sure /Its leaves will reappear".



19) Annalisa - Tra due minuti è primavera (2012)

"Insegnami a respirare/Più si va in alto, più si fatica/ Ascoltami e poi ricordati/Tra due minuti è primavera".



20) The Beach Boys - Spring vacation (2012)

"Spring vacation, good vibrations/Summer weather, we're back together/Easy money, ain't life funny?/Hey, what's it to ya?Hallelujah".