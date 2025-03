Pink Floyd: le 20 canzoni più belle

Abbiamo messo in fila, in ordine rigorosamente cronologico, 20 brani dei Pink Floyd che hanno lasciato il segno nella storia del rock. Li abbiamo scelti tra gli album dell'era Waters, ma anche dai dischi usciti dopo la sua separazione dal gruppo. Senza dimenticare Syd Barrett...

20) Astronomy Domine - 1967

19) Remember a day - 1968

18) Set the controls for the heart of the sun - 1968

18) The Nile Song - 1969

17) Fat Old Sun 1970

16) Atom heart Mother - 1970

15) One Of These Days - 1971

14) Echoes - 1971

13) Time - 1973

12) Us and Them - 1973

11) Shine On you crazy Diamond - 1975

10) Welcome to the machine - 1975

9) Pigs -1977

8) Sheep - 1977

7) Comfortably Numb - 1979

6) Another brick in the wall -1979

5) Two suns in the sunset -1983

4) When the tigers broke free -1983

3) Learning to fly - 1987

2) High Hopes - 1994

1) Louder than words - 2014