Pastiche, l'album della strana coppia De Gregori-Zalone

Esce il 12 aprile "Pastiche", che si candida ad essere uno degli album più sorprendenti di quest'anno. Sorprendente perché al pianoforte c'è Checco Zalone che accompagna Francesco De Gregori lungo 15 canzoni che sono un viaggio nella musica italiana, tra classici del cantautore romano e brani di Paolo Conte, Pino Daniele, Antonello Venditti nonché dello stesso Zalone.

Francesco De Gregori, che già negli anni passati aveva ospitato Checco Zalone in occasione di qualche concerto, ha dichiarato: «Sono sempre stato un fan del Checco autore cinematografico, siamo amici da molti anni e non vedevo l’ora di averlo accanto come musicista in questa strana e bellissima avventura».

La strana coppia si esibirà in concerto il 5 giugno alle Terme di Caracalla a Roma

Registrato in presa diretta in varie sessioni fra il 2023 e il 2024, il disco, svela Zalone nei panni musicista eclettico, in grado di muoversi in scioltezza fra blues, jazz e musica classica. Nel comunicato di presentazione dell'album si dice anche che "la band di Francesco e altri musicisti di varia provenienza hanno contribuito, insieme all’ORCHESTRA ITALIANA DEL CINEMA, a creare un suono soft che conferisce al disco un’atmosfera inaspettatamente vintage".

La trackist di Pastiche

1. Giusto o sbagliato di De Gregori – Zalone – De Gregori

2. Pezzi di vetro di Francesco De Gregori

3. Pittori della domenica di Paolo Conte

4. Rimmel di Francesco De Gregori

5. Putesseessereallero di Pino Daniele

6. Atlantide di Francesco De Gregori

7. StoriadiPinocchio di Nino Manfredi

8. La prima Repubblica di Checco Zalone

9. Le cose della vita di Antonello Venditti

10. Falso Movimento di Francesco De Gregori

11. Alejandro di Checco Zalone

12. Pittori della domenica (piano e voce)

13. Giusto o sbagliato (con orchestra)

14. Buonanotte Fiorellino di Francesco De Gregori

15. Ciao ciao di Francesco De Gregori