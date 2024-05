A tu per tu con i P1Harmony

L'Olympic Hall di Seoul è stato l'epicentro dell'eccitazione K-pop lo scorso aprile, quando i P1Harmony sono saliti sul palco per il loro concerto "P1ustage H: UTOP1A". Nel secondo giorno della serie di concerti, il gruppo ha dato il via alla serata con un'esibizione potente di "Street Star", che ha fatto da apripista per il resto della serata. È stata una delle aperture di concerto più elettrizzanti degli ultimi tempi, che ha messo in mostra l'energia dinamica e la formidabile presenza scenica del gruppo.

L'attesa nel locale era tangibile, mentre i fan riempivano i posti a sedere, in trepidante attesa dell'esibizione. Quando le luci si sono abbassate e le prime note di "Street Star" hanno riempito la sala, un'ondata di eccitazione ha attraversato il pubblico. L'ingresso dei P1Harmony è stato spettacolare, con una coreografia esplosiva e una voce imponente che ha immediatamente conquistato tutti.

Il concerto è proseguito sulla base di questo forte inizio con una scaletta ben curata che ha messo in evidenza la versatilità dei P1Harmony. Da brani ad alta energia a ballate emozionanti, il gruppo ha dimostrato la sua ampia gamma di talenti. Tra le esibizioni di spicco, si annoverano la struggente "Siren", la contagiosa "Scared" e l'emotiva "Butterfly". Ogni membro ha portato sul palco il suo tocco unico. La voce potente e la presenza scenica coinvolgente di Keeho, la voce soave di Theo, i passi di danza impressionanti di Jiung, il rap carismatico di Intak, l'aura eterea di Soul e l'energia dinamica di Jongseob hanno contribuito a una performance coesa e avvincente. La sinergia del gruppo è stata evidente e ha fatto sì che ogni esibizione mettesse in luce la sincronia perfetta e la scaletta incredibilmente curata.

Anche i valori di produzione del concerto erano di prim'ordine. La scenografia, l'illuminazione e gli effetti speciali sono stati realizzati meticolosamente per migliorare l'esperienza complessiva. L'uso di schermi a LED e di effetti pirotecnici ha aggiunto uno spettacolo visivo che ha completato le esibizioni ad alta intensità del gruppo. Tra una canzone e l'altra, i P1Harmony si sono presi dei momenti per entrare in contatto con i loro fan, condividendo messaggi sinceri ed esprimendo la loro gratitudine per il sostegno. Queste interazioni hanno aggiunto un tocco personale al concerto, creando un senso di intimità nonostante la grande sala.

Uno dei momenti più memorabili della serata è stato il bis, in cui il pubblico, completamente coinvolto e cantando insieme, ha creato un'atmosfera unificante che è stata commovente ed esaltante.



Panorama.it ha parlato con il gruppo in un'intervista esclusiva dopo il secondo giorno di show.





Piacere di conoscervi ragazzi. Potete presentarvi ai nostri lettori?

KEEHO: Ciao lettori di Panorama! Siamo i P1Harmony! Siamo un gruppo composto da 6 membri: KEEHO, THEO, JIUNG, INTAK, SOUL e JONGSEOB. P1Harmony è una combinazione delle parole “Plus”, “1” e “Harmony”! Il significato del nostro nome è che P1Harmony, più una qualsiasi variabile (1), può dar luogo a un'infinità di nuove armonie!

Come vi sentite riguardo al successo del vostro recente concerto a Seoul?

INTAK: È passato un po' di tempo dall'ultimo concerto, quindi ero un po' preoccupato e nervoso. Tuttavia, abbiamo lavorato molto duramente per prepararci e ce l'abbiamo fatta. Sentire i P1eces (il nome ufficiale del fandom dei P1Harmony) che ci incoraggiavano durante lo show è stato fantastico e molto divertente. Sono molto orgoglioso e felice che il nostro concerto sia stato un successo.

Potete condividere qualche momento memorabile del vostro World Tour 'UTOP1A'?

THEO: Finora abbiamo fatto solo un concerto a Seoul, quindi la nostra performance a Seoul è stata la più memorabile. Abbiamo potuto vedere l'energia incredibile del pubblico e sentire la felicità che provavano. È stato anche il luogo dove abbiamo presentato le nostre prime performance, quindi è stata davvero un'esperienza indimenticabile.

Qual è stata l'ispirazione dietro il vostro album 'Killin' It' e le sue canzoni?

JIUNG: Ogni canzone del nostro album 'Killin' It' è unica, quindi può variare quando si discute di ciascuna individualmente. Tuttavia, la parte su cui ci siamo concentrati e l'ispirazione dietro l'album era ciò che 'solo i P1Harmony possono fare'. Crediamo che possiamo mostrare il nostro stile unico e i nostri colori nella nostra musica perché siamo i P1Harmony e abbiamo messo tutti i nostri sforzi nel trovare e rappresentare perfettamente questo.

Come vi siete sentiti a eseguire le vostre nuove canzoni dal vivo per la prima volta?

KEEHO: È stato così emozionante eseguire nuove canzoni perché possiamo vedere come reagisce il pubblico! E sono sicuro che qualsiasi performer può capire, ma cantare e ballare sempre le stesse canzoni può diventare piuttosto ripetitivo, quindi eseguire qualcosa di nuovo porta sicuramente una nuova carica. Amiamo anche vedere le canzoni su cui abbiamo lavorato così duramente prendere vita sul palco!

Potete descrivere l'atmosfera durante le vostre performance soliste?

JONGSEOB: Quando mi preparavo per il mio stage solista, mi assicuravo di creare un'atmosfera in cui il pubblico potesse saltare e ballare al ritmo della musica, anche se non conoscevano le canzoni. Sono davvero felice di come tutto il pubblico abbia apprezzato le mie performance soliste perché tutti hanno capito ciò che intendevo.

Qual è la canzone del vostro repertorio che vi piace di più eseguire e perché?

SOUL: Vorrei menzionare 'Black Hole' dal nostro 4° mini album 'HARMONY: ZERO IN' nella nostra scaletta. L'ho scelta perché mi piace davvero eseguirla e spero anche che i nostri fan possano sentire l'energia positiva che ci mettiamo.

Come vi preparate per performance così energetiche e dinamiche?

THEO: Questa energia è la nostra arma segreta. Ecco perché ci concentriamo a praticare il più possibile per distinguerci dalle performance degli altri gruppi.

Quale messaggio sperate di trasmettere attraverso la vostra musica e le vostre performance?

JIUNG: Personalmente, quello che voglio che gli ascoltatori ricevano dalla musica è 'libertà'. Nella musica e nelle performance, credo che la libertà sia fondamentale. Cerco di esprimere quello che voglio fare, quello che mi piace e chi sono senza pretesti. Pertanto, spero che tutti coloro che sperimentano la nostra musica e i nostri stage sentano la libertà di espressione.

Come mantenete l'equilibrio e l'armonia all'interno del gruppo?

INTAK: Metto sempre i P1Harmony al primo posto e mi chiedo: 'Questo aiuterà davvero i P1Harmony?' ogni volta che devo prendere una decisione, cercando di mantenere tutto equilibrato e armonioso. Anche se c'è una buona opportunità per i P1Harmony, se qualcuno si sente a disagio riguardo a essa, allora non penso che sia nel miglior interesse del team. Quindi di solito cerco di controllare se ogni membro è in buone condizioni o vedere se c'è un membro che si sente oppresso.

Quali sono i vostri obiettivi per il futuro, sia come gruppo che individualmente?

JONGSEOB: Come membro dei P1Harmony, il primo obiettivo è esibirsi su palchi più grandi perché siamo tutti affascinati dalle performance dal vivo. Il nostro secondo obiettivo è fare musica innovativa con ogni rilascio di album. Personalmente, sono desideroso di lavorare su interi album o tracce soliste, poiché i miei versi all'interno del gruppo sono alquanto limitati. Inoltre, miro a ampliare le mie competenze per abbracciare una varietà di generi.

I fan possono aspettarsi nuova musica dai P1Harmony a breve?

KEEHO: L'industria è così veloce e competitiva che non possiamo perdere l'opportunità di rilasciare qualcosa di nuovo. Sappiate solo che i P1Harmony stanno sempre lavorando su qualcosa e pianificando per il futuro!

Ci sono collaborazioni o progetti speciali su cui state attualmente lavorando?

SOUL: Abbiamo sempre diversi piani per molte cose, ma non possiamo ancora rivelarli.

Come vi sentite riguardo all'opportunità di esibirvi al 'The Governors Ball Music Festival 2024' a New York?



KEEHO: Siamo rimasti sbalorditi dall'opportunità di esibirci in un festival musicale così incredibile! Pianifichiamo di cogliere questa opportunità e mostrare a un grande pubblico chi sono i P1Harmony e quanto siamo bravi sul palco! Non vediamo l'ora di vedervi a New York!

Cosa sperate che il pubblico internazionale raccolga dalle vostre performance?

INTAK: Spero che tutti catturino le nostre performance come un momento pieno di gioia e felicità nella loro mente. Se i P1eces hanno questo tipo di ricordi grazie a noi, non c'è niente di più prezioso di quello.

Siete mai stati in Italia?

SOUL: Non ci sono mai stato, ma ho sentito dire che ogni luogo in Italia è bellissimo, quindi voglio davvero viaggiare lì!

C'è un messaggio che vorreste condividere con i vostri fan in Italia, o qualche fan italiano che sperate di incontrare in futuro?

JIUNG: Vorrei ringraziare i fan in Italia che ci hanno mostrato affetto e amore nonostante la distanza. Stiamo lavorando diligentemente per portare la nostra incredibile performance in Italia il prima possibile, quindi rimanete sintonizzati! Ancora una volta, vi ringrazio sinceramente tutti.

Se poteste descrivervi con una parola quale sarebbe?

THEO: Direi che è la parola 'MIGLIORE'. Perché i membri dei P1Harmony fanno sempre di tutto per creare lavori di alta qualità.

E chi sono i P1Harmony adesso?



JONGSEOB: P1Harmony sono un eroe per qualcuno.