MTV VMAs 2023: trionfano Taylor Swift e i Maneskin

La quarantesima edizione degli MTV Video Music Awards 2023, che si è tenuta al Prudential Center di Newark (New Jersey) la scorsa notte, ha confermato lo scettro di regina del pop a Taylor Swift, che ha vinto nove premi su undici nomination. La cantante della Pennsylvania ha vinto nelle categorie Artist of the Year, Album of the Year per Midnights, Show of the Summer, Video of the Year, Song of the Year, Best Pop e Best Visual Effects per Anti-Hero e indirettamente i premi tecnici Best Direction e Best Cinematography, conquistati dai suoi video. Un periodo magico, per Taylor: il suo “Eras Tour”, che il prossimo anno farà tappa a Milano il 13 e il 14 luglio allo Stadio San Siro, è vicino al miliardo e mezzo di dollari di incasso, che le permetterà di battere il record detenuto dal tour di addio di Elton John. Solo nell’ultimo anno l’artista di West Reading si è aggiudicata quattro Grammy Awards, cinque MTV Video Music Awards (a cui vanno aggiunti i sette di stanotte) e sei American Music Awards. Dopo la consacrazione internazionale del 2022, con la storica vittoria per il Best Alternative, i Måneskin hanno fatto il bis nella categoria Best Rock con il brano The Loneliest, contenuto nell’ultimo album Rush!, che ha superato un miliardo di stream.

La band romana, formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, ha presentato dal vivo, per la prima volta in tv, Honey (Are U Coming?), l’ultimo singolo uscito pochi giorni fa. Damiano, capelli biondo platino alla Eminem dei tempi d’oro e petto nudo, è sceso in mezzo al pubblico con una piccola telecamera per le riprese in soggettiva: quando è passato vicino a Taylor Swift, la cantante ha mandato un bacio a distanza in segno di approvazione per la sua performance. La superstar del pop latino Shakira ha ricevuto il prestigioso Michael Jackson Video Vanguard Award (prima artista latinoamericana a riceverlo) e per l'occasione si è esibita dal vivo, tornando sul palco di MTV dopo ben 17 anni, con un medley dei suoi brani, tra i quali Whenever, Wherever, She Wolf, Objection (Tango) e Hips Don’t Lie.

A completare una serata da incorniciare, è arrivata anche la vittoria nella categoria Best Collaboration per il duetto TQG con Karol G. Il rapper, produttore e imprenditore Sean 'Diddy' Combs, tra i personaggi più influenti dell'hip hop degli anni Novanta e Duemila, ha ricevuto il Global Icon Award e si è esibito con un medley dei suoi brani più famosi. Il K-pop è un fenomeno sempre più importante e globale, come confermano i premi dei Tomorrow X Together, che hanno vinto la statuetta PUSH Performance of the Year grazie al brano Sugar Rush Ride, degli Stray Kids nella categoria Best K-Pop e soprattutto delle Blackpink, grandi protagoniste dell’ultimo Coachella, che hanno trionfato nelle categorie Group of the Year e Best Choreography. Quest’anno erano ben 15 le categorie degli MTV Video Music Awards 2023, tra cui la nuovissima categoria 'Best Afrobeats', vinta da Rema & Selena Gomez per la collaborazione Calm Down, contenuta nell'album di debutto Rave & Roses del rapper. Non un solo presentatore, ma alla conduzione si sono alternati Bebe Rexha, Charli D'Amelio, Coco Jones, Dixie D'Amelio, Emily Ratajkowski, French Montana, GloRilla, Ice Spice, Jared Leto, Madelyn Cline, Rita Ora, Sabrina Carpenter e Nicki Minaj. Quest’ultima ha vinto nella categoria Best Hip-Hop con Super Freaky Girl, si è esibita nella nuova canzone Last time I saw you e ha partecipato alla grande celebrazione finale dei 50 anni della cultura hip hop con alcuni degli artisti più celebri di MTV, tra cui DMC, Doug E. Fresh, Grandmaster Flash and the Furious Five, LL COOL J e Lil Wayne. Una bella e meritata festa per un genere che ha profondamente influenzato la cultura e la moda negli ultimi anni.