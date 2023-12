Dopo uno stop di due anni, Moon Jong Up torna sulla scena K-pop

Il cantautore sudcoreano Moon Jong Up è riemerso nella scena K-pop dopo una pausa di 2 anni e 3 mesi, portando avanti il suo tanto atteso secondo mini album, "SOME". Questa avventura musicale segna una pietra miliare nella carriera di Moon Jong Up, e un seguido dell’uscita del suo mini album di debutto, "Us", nel 2021.

In un messaggio sentito ai suoi fan, Moon Jong Up ha espresso la sua gratitudine, affermando: "Sono successe molte cose nel corso di 2 anni e 3 mesi. Voglio esprimere la mia gratitudine ai fan che mi hanno aspettato per primi. Dato che è passato un po' di tempo dal mio ritorno, ho fatto uno sforzo per mettermi in mostra il più possibile. Spero di avere un 2023 di successo senza rimpianti".

"SOME" è pronto a catturare i fan mostrando la crescita musicale e la mascolinità di Moon Jong Up. L'album comprende cinque nuove canzoni, ognuna delle quali offre uno sguardo sullo stile unico dell'artista. La title track, "X.O.X", co-scritta dallo stesso Moon Jong Up, intreccia testi ispirati al suo tema caratteristico, la luna, MOON (달), con la risonanza dei suoni synth analogic8. Un'altra traccia di spicco, "Fine", è una toccante espressione di gratitudine e affetto verso i fan che lo hanno costantemente sostenuto durante il suo viaggio.

L'album non solo rappresenta l'evoluzione artistica di Moon Jong Up, ma serve anche come testimonianza della sua dedizione a fornire musica di qualità. Altre tracce presenti in "SOME" includono "Stuck", "Common" e una versione inglese di "Common".

Il viaggio musicale di Moon Jong Up è iniziato quando ha debuttato ufficialmente come membro del famoso gruppo di ragazzi K-pop B.A.P. nel gennaio 2012. Passando a una carriera da solista nel maggio 2020 con l'uscita del suo singolo di debutto, "Headache", Moon Jong Up ha continuato a scolpirsi il suo percorso nel settore. Nel febbraio 2023, Moon Jong Up ha mostrato la sua versatilità partecipando come membro della squadra 24시 al popolare spettacolo JTBC "피크타임" (Peak Time). In particolare, si è assicurato il 1° posto nel voto individuale globale e ha contribuito alla raggiungimento del terzo posto della sua squadra, consolidando ulteriormente la sua presenza nel panorama K-pop. "SOME" non è solo una raccolta di canzoni, ma un riflesso dell'evoluzione di un artista, che promette un 2023 avvincente e di successo per Moon Jong Up.

Piacere di conoscerti, e grazie per essere qui con noi. Posso chiederti di presentarti ai nostri lettori?

Moon Jong Up : Ciao, sono un cantante solista coreano, Moon Jong Up.

Prima di tutto, congratulazioni per il tuo comeback. Parliamo di SOME. Questo è il tuo secondo mini-album come artista solista. Come ci si sente?

Moon Jong Up : Mi sono preparato molto per questo album perché lo attendevo con ansia, e sono soddisfatto di come sia uscito.

Come descriveresti questo album?

Moon Jong Up : Sarete in grado di vedere molti aspetti di me in questo album, perché fa parte di me. Ho ancora molti altri lati che desidero presentare al mondo.

La title track è X.O.X. Hai partecipato alla scrittura; com'è stato il processo creativo?

Moon Jong Up : Anche se è piuttosto breve, volevo trasmettere la mia storia con la mia partecipazione. È stata un'esperienza piacevole!

La canzone presenta testi ispirati al tuo tema caratteristico: la luna. Se dovessi ricordare un particolare ricordo collegato alla luna, quale sarebbe?

Moon Jong Up : Ricordo di essere stato attivo di notte fin da quando ero giovane.

Mentre parlavamo prima, ho evidenziato che questo è il tuo secondo mini-album come artista solista. Ma la tua carriera è iniziata qualche anno fa con i B.A.P. In che modo essere in un gruppo così importante nella storia del K-pop ha plasmato te e la tua musica come solista?

Moon Jong Up : Non credo che sarei stato in grado di iniziare la mia carriera da solista senza iB.A.P, letteralmente. Tutte le attività di gruppo sono diventate radici solide per me.

Questo è il tuo primo ritorno dopo una pausa durata più di due anni. Molte cose sono successe durante questo periodo; com'è stato per te essere lontano dalla scena per così tanto tempo e ora essere di nuovo in gioco?

Moon Jong Up : Durante una lunga pausa, ci sono stati alcuni momenti difficili e quei tempi hanno reso questo album molto più speciale. Credo che il mio rapporto con i miei fan sia diventato più forte in tempi difficili.

Lo scorso febbraio, hai preso parte allo spettacolo di musica di sopravvivenza Peak Time. Perché hai scelto di far parte del programma?

Moon Jong Up : Speravo di presentarmi di più al mondo. Volevo che la gente mi guardasse e mi prestasse attenzione.

C'è qualcuno che ti ha impressionato molto durante lo spettacolo e con cui ti piacerebbe lavorare?

Moon Jong Up : Sono rimasto onestamente impressionato da tutti i partecipanti allo show. Personalmente, mi piacerebbe lavorare con Jay Park un giorno.

Ho una domanda che caratterizza le mie interviste. Se potessi descriverti in una parola, senza pensarci troppo, quale sarebbe?

Moon Jong Up : Metamon-Jong Up. Voglio poter mostrare tutti i lati di me.

Un’ultima domanda: chi è Moon Jong Up in questo momento?