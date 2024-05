L’estate in musica di Radiofreccia

Manca sempre meno all'apertura della stagione estiva dei concerti per Radiofreccia. Per tutta l'estate Radiofreccia sarà infatti partner di live che abbracceranno platee completamente diverse, spaziando dall'indie, al pop rock, al metal più estremo. Così come on air, anche negli appuntamenti dal vivo, la radio darà spazio alle diverse sonorità del rock, coinvolgendo gli appassionati di ogni tipo. Con una marcia di avvicinamento che dura ormai da tempo, fatta di annunci e biglietti in regalo - che ha coinvolto anche iniziative speciali con festival internazionali come l'austriaco Nova Rock e lo spagnolo Primavera Sound - l'estate di Radiofreccia prenderà il via dai primi di giugno.

Radiofreccia e le partnership estive di Radiofreccia Radiofreccia è infatti partner dei The National, una delle più importanti indie band americane, che torneranno in Italia a distanza di due anni dall'ultima volta. La band di Matt Berninger e dei fratelli Dessner - da tempo collaboratori anche di star come Taylor Swift ed Ed Sheeran - ha pubblicato nel 2023 ben due album: "First Two Pages Of Frankenstein" e "Laugh Track". The National saranno in tour in Italia il 2 giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni, Milano e il 3 giugno alla Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Completamente diverso il sound e il pubblico che il 17 giugno arriverà all'Alcatraz di Milano per il concerto da tutto esaurito dei Magadeth. Tra le grandiformazioni culto del metal americano, la band guidata da Dave Mustaine torna in Italia dopo il grande successo dello scorso anno per l'unica data delCrush The World Tour. Pochi giorni dopo e si cambia nuovamente registro con l'unica data italiana di Benson Boone. La sua 'Beautiful Thing', già tra le Top 20 di Radiofreccia, è diventata velocemente un successo planetario scalando tutte le classifiche mondiali. Fenomeno pop-rock del momento, Benson Boone porterà il suo primo album di inediti "Fireworks & Rollerblades" il prossimo 20 giugno sul palco del Ferrara Summer Festival.

Sonorità che vanno nuovamente in un'altra direzione con l'attesissimo show di una vecchia conoscenza di Radiofreccia: Corey Taylor. Dopo essere stata accanto ai suoi Slipknot sia a Bologna Sonic Park nel 2019 che l'anno scorso per la prima edizione di Knotfest Italy - il festival itinerante organizzato dalla band americana - Radiofreccia è partner dell'unica data italiana di Corey Taylor. Il già frontman di Slipknot e Stone Sour, porterà le canzoni del suo secondo album solista "CMF2", oltre ai più grandi successi delle sue band in una chiave inedita, sul palco dell'Alcatraz di Milano il prossimo 25 giugno.