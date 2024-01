Alla scoperta del mondo di HUI

Dopo otto anni in cui ha ricoperto il ruolo di carismatico leader e voce principale dei PENTAGON, HUI, il cui vero nome è Lee Hoe-taek, ha compiuto un audace salto nel mondo solista. Conosciuto per la sua voce potente e la presenza dinamica sul palco nel gruppo, il debutto solista di HUIsegna un momento significativo nel suo percorso musicale.

La dedizione di HUI al suo progetto è evidente, poiché si è immerso completamente nel processo creativo dal novembre precedente. L'EP, intitolato "WHU IS ME: Complex", racchiude l'essenza dell'identità di HUI, con il termine "complesso" che funge da chiave per comprendere le varie sfaccettature della sua personalità e dell'espressione artistica.

L'EP presenta una varietà di brani che mettono in mostra la versatilità di HUI come cantante e cantautore. A guidare è l'energico e coinvolgente pezzo dance, "Hmm BOP", che dà il tono all'intero album. Mentre i fan esplorano i quattro brani che compongono l'EP, vivranno un viaggio musicale che va oltre il suono familiare dei PENTAGON, approfondendo gli strati intricati che definiscono HUI come artista individuale.

La collaborazione gioca un ruolo fondamentale in "WHU IS ME: Complex"; una caratteristica degna di nota è la partnership di HUI con il compagno di gruppo WOOSEOK. La sinergia tra questi talentuosi artisti aggiunge un'ulteriore dimensione all'EP, creando una combinazione unica di voci e stili.

HUI, nato il 28 agosto 1993 a Gwacheon, in Corea del Sud, non ha solo dimostrato di essere un notevole cantante e leader, ma anche un abile compositore e paroliere. I suoi contributi alla discografia dei PENTAGON sono stati ampiamente elogiati e ora, con il suo debutto solista, si fa avanti per condividere ancora di più la sua arte con i fan di tutto il mondo.

Panorama.it ha parlato con lui.









Piacere di rivederti, HUI. Come è andata in questo ultimo periodo?

Mi sono molto allenato e preparato per il nuovo album. Ho anche chiacchierato con gli UNIVERSE su vari argomenti interessanti.

È l'inizio dell'anno, e cominciamo con il tuo primo mini-album, "Whu Is Me: Complex". Puoi dirci qualcosa in più?

'WHU IS ME: Complex' è il mio primo album da solista e mostra la parte sincera di HUI come artista. Poiché questo è il mio primo album, ho scelto colori audaci e concetti.

Mi piace che tu abbia scelto la parola "complesso" nel primo capitolo. È molto maturo e reale. Cosa significa "complesso" dal tuo punto di vista?

Quando ho cercato di descrivere HUI e HOETAEK LEE, mi sono venute in mente diverse parole. 'Complesso' è stato il termine migliore per definirmi tra molti perché mi ha influenzato e motivato di più. 'Complesso' mi ha portato a lottare, ma guardando indietro, è stata la motivazione per lavorare più duramente e praticare di più.

E poi una curiosità: perché "whu"?

Ci sono due significati: Who is me?, che significa chi sono io, e wHU Is me, che significa HUI sono io. Contiene la definizione di me e il messaggio, 'Sono una persona in sé'.



Quattro canzoni, la traccia principale si chiama '흠뻑' (Hmm BOP). Che tipo di canzone è?



La canzone principale, "Hmm BOP", è una canzone con un ritmo eccitante e testi interessanti. Ci sono momenti in cui qualcuno accanto a me impone i miei limiti e dice cose che mi fanno sentire insicuro, e questa canzone è un messaggio a quelle persone: "'Liberati dal limite imposto dal mondo, ama te stesso e fatti travolgere.'"

E poi abbiamo altre tre tracce. Puoi guidarci alla loro scoperta?

La seconda traccia, "MELO", è una canzone che esprime il bellissimo amore di fronte a una spiaggia color pastello con testi dolci e caldi. La terza traccia, "COLD KILLER", è una canzone con il messaggio "Usciamo dal mondo virtuale e troviamo il vero me", e la potente e tagliente voce che HUI può avere. La quarta traccia, "A Song From A Dream", vuole inviare speranza e coraggio a tutti coloro che temono e si preoccupano durante i momenti difficili, come il ritorno della primavera dopo un inverno freddo. Credo metta in luce in modo eccellente la chimica tra me e WOOSEOK dei PENTAGON.

Come è stato lavorare al tuo primo mini album da solista? Qual è stata la parte più impegnativa? E quella più divertente?

Credo che la prima cosa che ho considerato fosse quale tipo di musica sarebbe stata migliore per me e per il nostro UNIVERSE. Essendo il mio primo album solista, ero nervoso, ma allo stesso tempo è stato fantastico affrontare numerose prove ed errori. C'erano momenti in cui era impegnativo, ma una volta iniziato a lavorare sull'album, ho scoperto di avere queste qualità sperimentando con numerosi concetti e stili. Ero così felice e emozionato di scoprire me stesso esplorando concetti e stili diversi.

I PENTAGON sono una parte enorme della tua vita artistica, e per il tuo primo mini album, WOOSEOK è presente in alcune delle tue tracce. Come è stato lavorare con entrambi su un progetto nuovo e diverso?

WOOSEOK ed io siamo stati e continueremo a essere partner musicali per molto tempo. Credo che quando sono con WOOSEOK, abbiamo una forte e positiva sinergia come fratello minore e partner musicale che colma le lacune. È sempre un piacere lavorare con WOOSEOK.

Ho una domanda caratteristica: se dovessi descriverti in una parola, qui e ora, senza pensarci troppo... quale sarebbe?

Direi Quokka. Credo che UNIVERSE apprezzi non solo il mio lato chic e maturo, ma anche il mio lato carino. Come un quokka, spero di essere un artista eccezionale con carisma e maturità in modo carino.

Chi è HUI ora?

Mi sento ancora come un bambino. Ho scoperto che ho molte cose ancorada imparare e migliorare mentre lavoravo su questo album, e credo che ce ne saranno molte altre da imparare. Voglio essere una persona che gode e si impegna per ogni momento come se fosse la prima volta.