La sera in cui Harry Styles ha scritto la storia a Campovolo

Se Michael Jackson è universalmente considerato il re del pop, di sicuro Harry Styles oggi è il principe del pop, grazie a 100 milioni di dischi venduti in ogni angolo del pianeta, miliardi di streaming e di download, classifiche conquistate a colpi di hit, premi prestigiosi, successi incredibili nei festival internazionali e una carriera da attore decisamente promettente. Ma cosa rende così irresistibile il talentuoso performer britannico nato a Redditch? Il libro di Michelangelo Iossa Harry Styles. Il gentiluomo del pop (Diarkos)fornisce un'ampia e documentata risposta a questa domanda, accompagnando per 192 pagine il lettore alla scoperta di un artista “tridimensionale”, applaudito da oltre tre milioni di fan accorsi da ogni angolo del mondo per il suo Love On Tour, che ha macinato record dopo record. Dopo aver calcato i palchi di mezzo mondo al fianco degli One Direction, il “gentiluomo del pop” è riuscito a costruire con intelligenza, carisma, disinvoltura, lavoro e talento una straordinaria carriera solista, riuscendo in un’impresa che aveva visto trionfare, nei decenni scorsi, altri componenti di boy band leggendarie, da Michael Jackson a Justin Timberlake, fino a Robbie Williams. Applaudito e apprezzato da miti del pop-rock internazionale come Sir Paul McCartney, Alice Cooper e Van Morrison, Harry Styles gode di un consenso planetario. Per gentile concessione dell'autore, pubblichiamo un estratto del libro Harry Styles. Il gentiluomo del pop relativo al suo storico concerto del Campovolo, dove il 22 luglio del 2023 il cantautore britannico ha richiamato 103mila spettatori da tutta Italia (record assoluto per un artista straniero in Italia), che, in alcuni casi, si sono accampati per quattro giorni davanti all'arena pur di avere un posto in prima fila , a pochi metri dal "galantuomo del pop".

È il Love On Tour del 2023 a scrivere la definitiva parola “Amore” – è il caso di dirlo – nel cuore dei fan italiani. Sceso dalla grande astronave One Direction, Styles regala al suo pubblico tre dischi solisti sorprendenti e un concerto che mette d’accordo le Directioners e le Stylers, i vecchi e i nuovi fan. Il 22 luglio 2023, una delle arene più grandi e importanti d’Europa, la Rcf Arena di Reggio Emilia, accoglie Harry in un abbraccio lungo un’intera notte. Prodotto da Live Nation, il tour che ha toccato ogni sponda del mondo, si conclude in una notte italiana che segna l’esplosione della “Livenaissance”, il Rinascimento dei concerti dal vivo. «Dopo che oltre sessantacinquemila persone hanno assistito al suo concerto al Murrayfield di Edimburgo, Harry Styles fa la storia richiamando il pubblico più numeroso mai registrato in Scozia» titola il «Daily Mail» a maggio e, un paio di settimane dopo, l’«Irish Mirror» rilancia: «La scorsa notte Harry Styles ha sedotto ottantamila fan e messo a tacere i suoi critici con uno show mozzafiato». Mancano oltre settantadue ore all’ultima tappa del tour di Harry e migliaia di fan sono già accampate a Campovolo per non perdere l’occasione di ammirare il concerto-kolossal di Styles in prima fila. I biglietti raggiungono il sold out in pochissimi minuti dopo il loro lancio sui canali di vendita e ben 103 mila sono gli spettatori dell’evento.

«Grazie Emilia!» esclama Styles, lanciando nell’aria le sue Daydreaming, Golden, Adore You e regalando al pubblico le sue parole d’affetto sincero: «Amo questo posto e la sua gente con tutto il mio cuore. Stasera vi daremo il cento per cento. Poi sarà il momento di riposarci... Sono stanco ma molto felice». Ogni fan di Styles, le Directioners in primis, conosce i testi di tutte le canzoni del “gentiluomo del pop”, ma anche i dettagli della sua vita, i disegni dei suoi quaranta tatuaggi e il suo disco preferito (per la cronaca, Astral Weeks del grande Van Morrison), i suoi video, le sue apparizioni cinematografiche e perfino i suoi flirt da tabloid,veri e presunti: la regista Olivia Wilde, ma anche Caroline Flack, Taylor Swift, Georgia Fowler, Kendall Jenner, Nadine Leopold, Sara Sampaio, Emily Ratajkowski e Taylor Russell. Una moltitudine devota e organizzata che a Reggio Emilia sceglie di accamparsi nelle aree circostanti al Campovolo ben quattro giorni prima, un record assoluto per i concerti in Italia. Una sorta di “repubblica del pop” autogovernatasi, capace di stilare finanche un manifesto per disciplinare il lunghissimo serpentone di fan in attesa e permettere a tutti di mantenere le posizioni conquistate nell’arco di oltre settanta ore. Un amore a oltre quaranta gradi centigradi: sono, infatti, migliaia le fan di Styles disposte a sopportare il sole e il caldo record dell’estate italiana e poi un fortissimo acquazzone. È un esercito di cappelli, ombrellini e impermeabili di fortuna quello che i fan mettono in campo per l’ultima tappa del Love On Tour. Una marea in festa, quella di Reggio Emilia, raccontata con stupore ed entusiasmo anche dalla stampa, ammirata dal perfetto italiano sfoggiato da Harry Styles: «Mi ricorderò di questa serata per tutta la vita. Grazie per essere stati degli amici meravigliosi».