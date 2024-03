Black Crowes, Happiness Bastards: segnali di vita dal rock

Non era scontato che il ritorno dei fratelli Robinson dopo 15 anni di silenzio discografico fosse all'altezza di quello che avevano prodotto negli anni Novanta e nei primi Duemila. In realtà i brani di Happiness Bastards sono tra i migliori della lunga storia dei Black Crowes, una splendida e riuscita contaminazione tra rock and roll, funky, blues e soul.

Un disco sanguigno, in totale controtendenza con il suono che impazza nelle piattaforme streaming. Musica "vera" suonata da musicisti veri. "Un disco di sfida in un mondo dettato dal conformismo" ha dichiarato Chris Robinson a Billboard mettendo a fuoco il senso di incidere un album così in questo tempo di musica piatta e uguale e se stessa.

Funziona tutto in questo disco a cominciare dalla vibrazioni potenti dell'iniziale Bedside manners. C'è l'Atlanta sound, ci sono i Rolling Stones e anche gli Aerosmith (specie in Dirty Cold Sun, un po' alla Walk this way) nelle tracce di Happiness Bastards, ma soprattutto c'è un'attitudine non sopita, il gusto di rockeggiare a tinte blues con tutto il mestiere e l'esperienza di una band che non sbaglia un colpo. Convincono il riff micidiale di Rats and Clowns, l'hard blues di Bleed It Dry e la ballad Wilted Rose (con il feauturing della vocalist country Lainey Wilson. Non da meno la conclusiva Kindred Friend.

In definitiva, Happiness Bastards è un grande album, un campionario del miglior vintage 70's, a cura di una band creativa e compatta con un solido "wall of sound" che non teme confronti. I Black Crowes sono questo: non cercano di essere quello che non sono e non sono mai stati. Ecco perché nel 2024 appaiono ancora perfettamente credibili e parlano in maniera eccellente il linguaggio di un musica senza tempo. Bentornati!

UNICA DATA ITALIANA

27 maggio, Teatro Arcimboldi Milano Info: www.barleyarts.com