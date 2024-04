Concerti e festival musicali sono sempre più presenti nella nostra vita quotidiana. Dopo anni di stop dovuti alla pandemia, il 2023 ha riaperto la scena anche in Europa agli eventi musicali di grande portata. In questo 2024 il numero di festival che interesseranno il nostro Paese e in generale il suolo europeo sembra essere cresciuto in modo esponenziale al punto da ormai essere una presenza fissa, quasi a cadenza mensile. A vincere è la formula dei molteplici artisti, di fama internazionale, che si susseguono sul palco in show che spesso durano dalla mattina alla notte inoltrata. Collaterali gli eventi legati al food e ai fan e al divertimento che rendono l'esperienza ancora più unica.

Ecco i festival da non perdere questa estate.









Island Fuze Tea - Pantelleria

Dal 30 maggio al 2 giugno 2024 torna a Pantelleria “The Island Fuze Tea 2024 - Rethink The Future Ritual”, il festival esperienziale che ha fatto vivere ai suoi ospiti giornate uniche tra natura, musica e attività alla scoperta dell’isola. “Rethink The Future Ritual” è il claim di questa nuova edizione di The Island Fuze Tea: l’obiettivo è quello di riscrivere insieme un’idea migliore di futuro. Per dare inizio al festival nel migliore dei modi, durante la prima serata, un rituale coinvolgerà i partecipanti presso il suggestivo porto di Scauri nella realizzazione di una scenografia magica: ogni ospite accenderà una candela sotto alla statua della dea Tanit - divinità pantesca e simbolo scelto dal festival - e unirà all’accensione il proprio desiderio per un futuro migliore. Quest’anno a The Island ci sarà anche una grande novità: Fuze Tea sarà title sponsor dell’edizione 2024. Con la sua inaspettata fusione tra il gusto del tè e della frutta con una nota erbale o floreale, offrirà a tutti i partecipanti del festival un’esperienza immersiva a bordo del “Galeone Adriana Fuze Tea”, che arriverà direttamente dall’isola di Lampedusa, grazie al quale sarà possibile vivere magico un tour intorno all’isola di Pantelleria, ascoltando musica dal vivo e dj set, oppure facendo yoga con Giulia Peditto e la scuola Hagu Yoga Studio, di cui è fondatrice. Oltre a questa big experience, Fuze Tea offrirà anche esperienze come le acque termali al lago di Venere, i bagni termali a Gadir, i bicycle tour sulla Montagna Grande, il kayak, la passeggiata con gli asini, SUP intorno ai faraglioni, il trekking e lo snorkelling con guida. Queste giornate ricche di esperienze alla scoperta delle bellezze dell’isola e all’insegna del benessere fisico e mentale si concluderanno in due dei locali più suggestivi dell’isola, il Sesiventi e l’Altamarea, dove ogni sera si alterneranno i dj set unici. A partire dalle ore 22, i live e i DJ set di artisti internazionali - tra cui Floating Points, John Talabot, Moxie, Bradley Zero e Toy Tonics - accenderanno anche quest’anno l’energia del festival con la forza della loro musica





Glastonbury - Inghilterra

Sono stati annunciati i nomi degli artisti che prenderanno parte alla prossima edizione del rinomato festival musicale inglese. Con una lineup che vanta la presenza di talenti del calibro di Dua Lipa, SEVENTEEN, Coldplay e SZA, il "Glastonbury 2024" si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi e eclettici degli ultimi anni. Da lungo tempo, il Glastonbury Festival rappresenta un fenomeno culturale che riflette la vivacità dell'industria musicale contemporanea. Con una selezione che spazia dal pop al rock, dall'hip hop al country, il Glastonbury si conferma come un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti della musica di tutto il mondo.





Red Valley - Olbia

Ecco il ritorno del RED VALLEY FESTIVAL! Ora alla sua ottava edizione, questo festival italiano si distingue per la sua lineup eclettica che spazia dall'urban al pop fino all'elettronica e alla dance. Con oltre 70.000 partecipanti nel 2022 e più di 105.000 nel 2023, il RED VALLEY presenta la sua lineup per il 2024: dal 14 al 17 agosto presso l'Olbia Arena di Olbia, con concerti dal vivo, dj set e una serie di attività collaterali dedicate alla musica e al divertimento a partire dalle 18. Negli anni passati, il Festival ha ospitato più di 100 artisti di fama internazionale, tra cui Martin Garrix, Black Eyed Peas, Sean Paul, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Paul Kalkbrenner, Alok, Salmo, Blanco, Pinguini Tattici Nucleari, Elodie, Geolier, Irama, Marracash, Fabri Fibra, Max Pezzali, Lazza, Sfera Ebbasta, Guè, Tananai e molti altri.





Loollapalooza - Berlino

Il Lollapalooza 2024, la tanto attesa ottava edizione berlinese di questo celebre evento musicale, è pronto a stupire. Questo festival, che ha segnato la storia per la sua abilità nel combinare generi musicali diversi, ha visto la luce negli Stati Uniti nel 1991 come un tour d'addio ideato dal frontman dei Jane’s Addiction, Perry Farrell. Nel 2015 ha fatto il suo debutto europeo proprio nella capitale tedesca. Le date tanto attese per il 2024 sono il 7 e l'8 settembre presso l'Olympiastadion. La lineup di quest'anno offre una selezione di artisti che riflettono la diversità e l'innovazione che hanno sempre contraddistinto il Lollapalooza. Nove headliner internazionali e altri 30 artisti si esibiranno su cinque palchi differenti. I generi spaziano dal pop alla musica elettronica, dal rock all'hip-hop, fino alle sonorità più innovative e di tendenza. Tra i nomi più attesi spiccano la popstar britannica Sam Smith, il DJ olandese Martin Garrix, la stella nigeriana dell'afro-fusion Burna Boy e il gruppo sudcoreano di K-pop Seventeen.





BST Hyde Park - Londra

Il BST Hyde Park continua a essere uno dei festival preferiti da molti, offrendo l'esperienza di un vero festival senza la necessità di pernottare, permettendo al pubblico di tornare a casa alla fine della giornata. L'evento, che si svolgerà durante diversi fine settimana tra il 29 giugno e il 14 luglio, promette di presentare alcuni dei migliori e più amati artisti musicali di oggi e del passato. Situato nel cuore di Londra, nel suggestivo Hyde Park, il BST ha una storia che risale al 2013 e ha ospitato una varietà di talenti, che spaziano dai leggendari Rolling Stones, a icone come Barbra Streisand, fino a fenomeni contemporanei come i Blackpink, tutti sul mitico palco Great Oak. E chi sarà il protagonista quest'anno? La lineup del BST Hyde Park 2024 è stata annunciata recentemente, e tra i nomi più attesi troviamo Morgan Wallen, Kings of Leon, SZA, Andrea Bocelli, Robbie Williams, Shania Twain, Stevie Nicks, Kylie Minogue e Stray Kids, che si esibiranno come headliner dell'edizione di quest'anno. Un mix eclettico di talenti che promette di regalare al pubblico un'esperienza indimenticabile.





i-Days - Milano

Torna I-Days Milano, l'evento che nel 2023 ha attirato un totale di 320.000 spettatori provenienti da tutta Italia e dall'Europa. Nel 2024, promette di stupire con una lineup spettacolare: Metallica, Stray Kids, Doja Cat, Tedua, Yungblud, Simple Plan, Avril Lavigne, Sum 41, Green Day e molti altri. Negli anni, gli I-Days Milano si sono distinti per offrire un cast artistico di alto livello e sempre attuale, rispondendo alle esigenze di un pubblico eterogeneo appassionato di musica, sempre più attento e variegato.

Nato nel lontano 1999 con il nome di Independent Days Festival, l'I-Days ha sin dall'inizio ospitato grandi nomi della scena musicale mondiale. Tra questi ricordiamo Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher's High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool e Velvet Revolver.