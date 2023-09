Ragazze K-pop. Ecco le regine dell'emancipazione femminile: le EVERGLOW

Dopo una pausa di un anno e otto mesi, le EVERGLOW sono tornate con il loro quarto album di singoli, "ALL MY GIRLS", che ha suscitato un'ondata di entusiasmo nella comunità K-pop. Questo album non solo segna il loro attesissimo ritorno, ma porta anche un messaggio di empowerment per le ragazze che si sono sentite confinate dalle norme della società. Con questo album, le EVERGLOW vogliono affermare la loro musicalità e diventare un faro di ispirazione per le donne di questa generazione.

Formatesi sotto la Yue Hua Entertainment Korea, le EVERGLOW sono un gruppo compost da sei straordinari membri: E:U, SIHYEON, MIA, ONDA, AISHA e YIREN. Il loro impatto sul panorama del K-pop è innegabile: quattro dei loro video musicali hanno superato i 100 milioni di visualizzazioni su YouTube e quattro canzoni hanno superato i 100 milioni di streaming su Spotify. Dal loro debutto nel 2019, le EVERGLOW hanno ottenuto riconoscimenti come il Best Music Video Award agli Asia Artist Awards 2021 per la loro hit "Firs" e il prestigioso Post Generation Award agli Hanteo Music Awards 2022.

"ALL MY GIRLS" è molto di più di un semplice album per le EVERGLOW: è una dichiarazione di forza. La title track, "SLAY", è un inno hip-hop/pop elettronico che emana forza con una batteria potente e una melodia contagiosa e ricorrente. La canzone mette in mostra la voce imponente dei membri e i testi che riflettono la loro incrollabile ambizione. Coreografata dalla talentuosa Jo Nain, la performance di "SLAY" consolida la reputazione delle EVERGLOW come vere e proprie "regine della performance" nella scena K-pop.

In "ALL MY GIRLS", le EVERGLOW mostrano una notevole gamma di stili musicali. "Oh Ma Ma God", il secondo brano, è un pezzo pop/R&B mid-tempo che cattura i sentimenti di una ragazza alle prese con le complessità dell'amore. Mostra la versatilità e la capacità del gruppo di trasmettere emozioni attraverso la loro musica. Il brano finale, "Make Me Feel", è una sottile miscela di chitarra acustica e suoni di synth che esplora la paura di perdere un amante a causa della natura travolgente del suo affetto. In particolare, questo brano è stato co-composto da compositori vincitori di un Grammy Award, a testimonianza della crescente influenza internazionale delle EVERGLOW.

I membri delle EVERGLOW esprimono la loro gratitudine nei confronti della loro fanbase, FOREVER, per aver atteso pazientemente il loro ritorno. AISHA, uno dei talentuosi membri del gruppo, ha condiviso: "È un ritorno che tutti stavamo aspettando. Vi ringraziamo, FOREVER, per l'attesa e vogliamo ripagare il vostro amore con grandi performance!". Questo sentito messaggio esemplifica il forte legame tra gli EVERGLOW e i loro fan sfegatati.

Panorama.it le ha intervistate.





Ragazze, bentornate. Potete presentarvi ai nostri lettori?

E:U : Ciao, sono E:U delle EVERGLOW.

SIHYEON : Ciao, sono la leader delle EVERGLOW, SIHYEON.

MIA : Ciao! Sono MIA delle EVERGLOW.

ONDA : Ciao, sono ONDA delle EVERGLOW.

AISHA : Ciao, sono AISHA delle EVERGLOW. Grazie per aver atteso il nostro ritorno!

YIREN : Ciao, sono YIREN delle EVERGLOW.





Molti FOREVER stavano aspettando il vostro ritorno. Come vi sentite?

SIHYEON : Sono incredibilmente felice. Ho aspettato con ansia questo ritorno per molto tempo e vedere la risposta positiva dei nostri fan mi fa sentire soddisfatto. Mi motiva a lavorare ancora più duramente. Grazie per averci aspettato, FOREVERs!

ONDA : Siamo estremamente riconoscenti e felici di tornare dopo una così lunga attesa. Desideriamo trascorrere altri momenti indimenticabili con i nostri meravigliosi FOREVER.





Iniziamo parlando di SLAY. Che tipo di canzone è?

E:U : La title track, "SLAY", è un genere hip-hop pop elettronico caratterizzato da un ritmo potente e da una performance dinamica, che mette in mostra lo stile distintivo delle EVERGLOW.





Come vi è sembrata la prima volta che l’avete ascoltata?

SIHYEON : Appena ho sentito "SLAY", l'ho semplicemente adorata. Mi ha fatto venire delle idee per la performance e anche la bozza della coreografia era così bella che non vedevo l'ora di mostrarla al mondo. Mi sentivo sicura della canzone.

AISHA : La mia prima impressione della canzone è stata che fosse molto potente. Inoltre, non vedevo l'ora di esibirmi nella performance che avrebbe accompagnato la canzone e ho fatto delle ricerche sul tipo di esibizione che avremmo dovuto fare. Sono molto felice che sia diventata la canzone delle EVERGLOW.





Siete note per essere delle hitmaker. SLAY sembra un inno. Se poteste inviare un messaggio ai FOREVER, quale sarebbe?

E:U : Spero di trasmettere il messaggio di questa canzone a tutte le ragazze che si sentono confinate e incapaci di esprimersi secondo le norme della società. Il mio augurio è che tutti trovino il coraggio di esprimere le proprie emozioni e di vivere con fiducia.

SIHYEON : Proprio come il messaggio trasmesso nell'album, spero che tutte le donne e le persone del mondo mantengano la fiducia in se stesse e si liberino dalle costrizioni imposte dalla società per tracciare il proprio percorso unico. Vogliamo incarnare questo messaggio anche attraverso le nostre esibizioni sul palco.





Ci sono alcune citazioni di SLAY che risultano davvero potenti: iniziamo con "crazy sexy cool". Nel vostro gruppo chi è la pazza, chi è la sexy e chi è la cool?

SIHYEON : MIA è la pazza, AISHA è la sexy e E:U è la cool. Stanno facendo faville con il loro fascino unico.

MIA : Penso che tutte noi siamo pazze, sexy e cool! Ma se dovessi scegliere, SIHYEON sarebbe la pazza, MIA la sexy e E:U la cool. Le incredibili doti vocali di SIHYEON, i passi di danza sexy di MIA e le espressioni facciali cool di E: U si fanno davvero notare!





Un'altra frase è: siamo nate per infrangere le regole. Quali regole avete infranto e cosa vorreste condividere come girl group K-pop innovativo?

MIA : Quando ero una trainee e stavo seguendo una dieta, non riuscivo a resistere alla tentazione di mangiare, quindi correvo al minimarket, mangiavo tutto quello che volevo e tornavo dicendo al personale dell'azienda che ero rigorosa con la mia dieta. Per quanto riguarda il messaggio che vogliamo trasmettere come girl group K-pop, voglio dire agli altri di vivere la propria vita con fiducia e coraggio. Quando ti preoccupi costantemente di ciò che pensano gli altri e ti trattieni, ti perdi tante esperienze piacevoli nella vita. Se ti preoccupi troppo, alla fine sei tu a soffrire di più. Vogliamo quindi incoraggiare tutti a vivere la vita secondo le proprie possibilità, senza preoccuparsi troppo delle opinioni altrui.

AISHA : Invece di essere confinati da limitazioni, spero che altri possano percorrere con fiducia la strada che perseguono.





Abbiamo altre due canzoni: Oh Ma Ma God. L'atmosfera è completamente diversa. Che tipo di messaggio volevate trasmettere con questa canzone?

AISHA : In realtà, volevo mostrare un'atmosfera diversa da quella di "SLAY" nell'altra canzone e dimostrare che le EVERGLOW possono eccellere in vari generi musicali!

ONDA : Durante la nostra lunga pausa ci sono mancati molto i nostri fan. "Oh Ma Ma God" è un brano che esprime un profondo senso di affetto e volevamo condividere questo sentimento con i nostri FOREVER.





E poi c'è Make Me Feel. La canzone è molto onirica e piacevole. Potete dirci qualcosa di più?

MIA : Questa canzone parla della sensazione di amare troppo qualcuno che si teme di perdere.









Questo ritorno arriva dopo un anno e mezzo dal vostro ultimo album. Con le vostre canzoni spingete costantemente la musicalità del K-pop. Qual è il processo di creazione delle canzoni come gruppo?

ONDA : Per prima cosa, quando la canzone è stata creata, riceviamo il testo della canzone. Una volta finalizzato il testo, passiamo alla fase di registrazione. Se per l'esibizione è necessaria una coreografia, lavoriamo anche su quella, contemporaneamente o dopo la registrazione. Tuttavia, uno degli aspetti più importanti è la ricerca e il brainstorming su come catturare e trasmettere efficacemente l'essenza della canzone.

YIREN : Il concept per il nostro comeback viene tipicamente finalizzato dall'azienda. Quando iniziamo a lavorare all'album, ci prepariamo a creare il nostro colore unico con quel concept.





Come EVERGLOW qual è il ricordo più memorabile che avete?

YIREN : È un ricordo recente il grande applauso dei nostri fan. Era passato un po' di tempo dal nostro ritorno e ancora di più dall'ultima volta che ci siamo esibiti insieme ai FOREVER per uno spettacolo musicale, ma il tifo entusiasta è stato davvero commovente e motivante! Grazie al loro sostegno, siamo riusciti a filmare la nostra esibizione senza problemi, anche quando era molto presto al mattino.

AISHA : Ricordo chiaramente il momento in cui ho conosciuto FOREVERs. Sapere che ci sono così tante persone che mi amano e mi sostengono è una fonte costante di gratitudine e motivazione. Mi spinge a lavorare continuamente per diventare una versione migliore di me stessa.





Un'ultima domanda: chi sono ora le EVERGLOW?

E:U : Il nostro obiettivo è sempre stato quello di entrare in contatto con il pubblico attraverso canzoni orecchiabili e performance accattivanti. Vogliamo essere un gruppo che lasci un'impressione duratura sulle persone per la musica e lo stile unici che le EVERGLOW portano in tavola.