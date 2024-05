Eroica: quando il cinema nasce dalla musica

Eroica è un progetto a trecentosessanta gradi che esplora la mitologia contemporanea. Nasce come romanzo e si espande nei dipinti e nella musica di Chino Amobi, e nel cortometraggio di Nathan De Paz Habib. Chino Amobi, è un artista contemporaneo, musicista, scrittore e pittore afroamericano. La sua musica fonde suoni della contemporaneità, spesso elettronici e pulsanti con suoni e canti più antichi di ispirazione africana. Una combinazione sonora che tiene insieme il vortice della contemporaneità frenetica con la tradizione antica e mostra la condizione della Diaspora. Nel suo caso la diaspora africana".

E su questa dualità si basa il cortometraggio realizzato dal regista milanese che verrà proiettato lunedì 20 maggio al cinema Mexico di Milano (ore 22) "L'ultima tappa di un percorso di collaborazione iniziato anni fa" racconta De Paz Habib: "Da tempo sono un grande ascoltatore della musica di Chino: in passato gli avevo chiesto il permesso di utilizzare un suo brano per il mio corto La bicicletta. Dopo esserci scambiati idee e opinioni abbiamo deciso di fare qualcosa insieme in concomitanza con la sua residenza artistica alla Fitzpatrick Gallery di Parigi dove esponeva i suoi dipinti" racconta il regista milanese. "Così è nato Eroica, per essere proiettato durante la sua mostra parigina" spiega.

"Le musiche che accompagnano il mio lavoro sono tratte da due composizioni di Amobi, Eroica e Lord preserve the soul while I destroy the body, che faranno parte del suo nuovo album, Eroica. Secondo Chino vanno ascoltate come colonna sonora durante la lettura di Eroica, il romanzo metà in inglese e metà in cinese che è uno dei tasselli dell'intero progetto".

Sinossi del cortometraggio Eroica:

Ispirato all'omonimo romanzo di Chino Amobi. In un anonimo seminterrato, un investigatore scopre archivi che confermano la scomparsa di Amobi per onticidio, un termine recente che nella filosofia afroamericana descrive una condizione di esistenza in uno stato di non esistenza che è al di là della soggettività. Si potrebbe dire l'uccisione del proprio essere, l'uccisione di sé come unico modo per ottenere i propri diritti e raggiungere la felicità.