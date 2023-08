Dieci canzoni bellissime dedicate a settembre

Un mese di transizione, che segna il passaggio dall'estate all'autunno, un periodo dell'anno in cui cambiano le emozioni e i colori, della natura, passaggi di tempo che da sempre sono preziosa fonte di ispirazione per artisti e autori. Basti pensare allo splendido testo di Mogol che accompagna la musica della PFM in Impressioni di settembre: «Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me E la vita nel mio petto batte piano. Respiro la nebbia, penso a te...».

1) September - Earth Wind & Fire

Uno dei capolavori disco funky della leggendaria band americana. Pubblicato nel novembre del 1978. «Do you remember the 21st night of September? Love was changin' the minds of pretenders...»

2) Impressioni di settembre

Una delle più belle ed emozionanti canzoni italiane di sempre. L'incontro magico tra l'attitudine progressive rock della Pfm e la poesia di Mogol. Un colpo di genio

3) September when I first met you - Barry White

Tratto da The Man, album uscito nel 1978, è un classico pezzo soul arricchito da un pregevole arrangiamento d'archi. L'amore declinato secondo i canoni del grande Barry.

4) Wake me up when September ends - Green Day

Un classico della punk rock band americana, il brano più personale scritto dal frontman Billy Joe Armstrong, dedicato alla morte del padre quando lui aveva dieci anni.

5) Maybe September - Tony Bennett & Bill Evans

L'incontra tra due giganti della musica contenuto in The Complete Tony Bennett/Bill Evans Recordings. Classe assoluta.

6) September Song - Lou Reed

Il poeta di New York rilegge magistralmente una composizione del compositore e musicista tedesco, naturalizzato statunitense, Kurt Weill. Un gioiello poco conosciuto e contenuto nell'album Lost in the Stars: The Music of Kurt Weill.

7) September Grass - James Taylor

Questa canzone bellissima apre October Road, il disco di James Taylor uscito nel 2002. Una pura canzone d'amore, sentimento che ha il potere di isolare ognuno di noi dal resto del mondo. Basta sdraiarsi su un prato...

8) 29 Settembre - Equipe 84

Un classico senza tempo scritto nel 1966 da Battisti e Mogol. Uno standard che ridefinisce i confini della musica italiana nel segno del beat e della psichedelia. Avanguardia.

9) The September Of My Years - Frank Sinatra

La canzone, nel segno della nostalgia, dà il titolo all'omonimo album del 1965, un disco molto ispirato, un concept album dedicato a un uomo che arrivato a cinquant'anni rilegge il suo passato e "rivede" tutti i passaggi più significativi della sua vita.

10) Settembre - Alberto Fortis

Uno dei migliori brani del cantautore milanese, una ballad potente per voce e pianoforte con vibranti inserti gospel. Da riscoprire.