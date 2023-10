Dieci canzoni bellissime dedicate a ottobre

Il mese di ottobre, il primo dell'autunno, segna la fine del ciclo vegetativo delle piante, oltre a portare cambiamenti importanti anche nella vita degli animali. Le foglie di gran parte degli alberi, sia in città che in campagna, cambiano lentamente colore, segno che il loro lavoro di sintesi è ormai terminato. Un mese di transizione e di cambiamento, che ha ispirato diverse canzoni memorabili. Ne abbiamo selezionate dieci, sia italiane che internazionali, spaziando tra annate e generi diversi.



1) October - U2

Il primo brano di questa playlist non poteva che essere October degli U2, title track di uno degli album più interessanti della prima fase della band irlandese, prima dell'enorme successo di The Joshua Tree. Un brano morbido e quasi strumentale, con due sole strofe, che contiene una velata critica al materialismo degli anni Ottanta, dopo due decenni pieni di idealismo.

2) October song - Amy Winehouse

Vogliamo ricordare la compianta Amy Winehouse, che pochi giorni fa avrebbe compiuto quarant'anni, con una bellissima, ma poco conosciuta canzone, del 2003, October Song. Un brano dal ritmo cadenzato e dal groove irresistibile, in cui la cantautrice racconta di Ava, il suo canarino domestico, che la svegliava ogni mattina e che ora è volato via: un chiara metafora sulla perdita e sul rinnovamento che viviamo ogni autunno.

3) October road - James Taylor

La voce vellutata, la sua inseparabile sei corde, i testi profondi, le melodie indimenticabili e gli arrangiamenti minimali sono gli ingredienti dei capolavori di James Taylor, cantautore che continua a produrre musica di grande qualità anche in tempi recenti. Ne è una conferma la splendida October Road, title track dell'album pubblicato nel 2002, nella quale Taylor racconta del ritorno a casa, attraversando quella che chiama la strada di ottobre: anche qui il viaggio è una metafora sulle difficoltà della vita, da cui si può uscire solo attraverso il cambiamento.

4) October - Evanescence

Anche il celebre gruppo gothic rock statunitense, capitanato dalla voce senza confini di Amy Lee, ha dedicato una canzone al mese di ottobre. October, contenuto nel loro primo Ep del 1998, è un brano misterioso e aperto alle interpretazioni, in cui la cantante, stanca di correre e di soffrire, si affida a colui che considera "il mio unico potere, la mia unica vita, il mio unico amore".

5) October skies - Mumford & Sons

October Skies è un'intensa ballad dei Mumford & Sons, a cui dobbiamo il revival folk-rock di qualche anno fa, pubblicata nell'album Delta del 2018. Una canzone evocativa e poetica sull'amore, sulla perdita e sulla caducità del tempo, costruita sopra una melodia accattivante, ricca di immagini vivide di paesaggi autunnali.

6) Malinconia d’ottobre - Lucio Dalla

Lucio Dalla, fino all'ultimo giorno della sua vita, ha continuato a scrivere canzoni di qualità, che meritano di essere riscoperte. Una di queste è la delicata e "reggaeggiante" Malinconia d'Ottobre del 2007, che racconta con poesia il sentimento di tristezza e di abbandono causato dalla fine di una storia d’amore: “Dimenticami, cancellami, tienimi fuori da te, convinciti, rassegnati: questa storia non c’è!”.

7) Secret oktober - Duran Duran

Scritta, registrata e mixata in sole 24 ore da Simon Le Bon e Nick Rhodes, a causa di una scadenza ravvicinata per la chiusura di Union of the snake, Secret Oktober è ispirata al compleanno del cantante, il 27 ottobre 1958, che coincide con il giorno e con il mese di nascita del padre. Un brano ipnotico e nostalgico, ispirato alle sensazioni dolciamare che ci trasmette il giorno in cui compiamo gli anni, tra la speranza per il futuro e la malinconia per il passato.

8) My october symphony - Pet Shop Boys

Uno dei brani "minori" più belli della ricca produzione dei Pet Shop Boys, My october symphony è stata scritta dal cantante Neil Tennant nel 1990 mentre si trovava a Glasgow, in Scozia, dove aver letto un libro sulla storia della Russia e sull'ascesa e la caduta del comunismo. Cantata a due voci da Tennant e Jay Henry sopra gli archi del Balanescu Quartet, My october symphony inizia con un breve canto corale tratto dalla seconda sinfonia di Shostakovich, composta nel 1927, decimo anniversario della Rivoluzione d'ottobre (che ha ispirato il titolo della canzone)

9) Ottobre rosso - Negramaro

Ottobre Rosso, delicata ballad del 2013 inclusa all’interno di Una Storia Semplice dei Negramaro, è un brano all'insegna della speranza, costruito sopra un pianoforte ricco di lirismo e archi avvolgenti, che racconta un momento di rinascita. L'inizio della canzone è folgorante: "Ottobre mi piace di più/ E tutti gli altri mesi li ho rapiti e poi rinchiusi /E quello che voglio è che tu /Tradisca i tuoi destini e poi mi segua ad occhi chiusi".

10) October - Alessia Cara

La nostra lista sulle canzoni dedicate a ottobre si chiude con un brano del 2020 della talentuosa Alessia Cara, contenuta nell'album This Summer: Live Off the Floor. Una road song solare e ritmata, ispirata dall'esperienza dell'artista di un tour congiunto con un'altra cantante. Il verso "Spero che non vedremo mai ottobre" è un modo per cercare di aggrapparsi a quella indimenticabile esperienza estiva, che sta per giungere al termine.