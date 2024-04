Dieci album straordinari usciti nel 1984

Quarant'anni, tanti ne sono trascorsi dalla pubblicazione di album che sono nella storia della musica. Parliamo di un'altra era dell'intrattenimento musicale in cui i dischi erano importanti nella loro interezza e andavano ascoltati brano per brano nella sequenza che l'artista aveva stabilito. A cominciare dal supeclassico di Bruce Springsteen...

1) Bruce Springsteen - Born in U.S.A.

Un best seller senza tempo, in cui ogni pezzo è un fenomenale singolo. Per arrivare alla scaletta definitiva di dodici brani ne vennero registrati ottanta. Considerato uno dei più grandi album rock di sempre, di sicuro è quello che ha trasformato Springsteen in un'icona mondiale. Ha venduto oltre trenta milioni di copie nel mondo.

2) Metallica - Ride The Lightning

Una colonna portante del metal anni Ottanta, uno dei dischi più importanti di sempre in questo genere musicale grazie a brani come la title track, For whom the bell tolls, Fade to black e Creeping death.

3) Prince and The Revolution - Purple Rain

Impossibile prescindere da questo disco-colonna sonora per comprendere la grandezza e il talento di Prince. Nove canzoni straordinarie (tra cui l'epica title track, Darling Nikki , Let's go crazy e When Doves Cry) che fanno la differenza. In parte registrate dal vivo durante lo show del 3 agosto 1983, al "First Avenue" Club di Minneapolis e poi rimaneggiate in studio con varie sovraincisioni.

Van Halen - 1984

L'ultimo album con David Lee Roth alla voce (prima del comeback del 2012) è un disco simbolo del suono degli anni Ottanta. L'hard rock della band si colora di tinte pop nel superhit Jump caratterizzato da una linea di synth assolutamente mainstream. Memorabili anche gli altri tre singoli: Hot for the teacher, Panama e I'll wait.

The Unforgettable Fire - U2



Un cambio di prospettiva per la band di Bono con un nuovo sound e un nuovo approccio ottenuto grazie a Brian Eno e a Daniel Lanois. Non è il disco di maggior successo della band irlandese, ma senza queste canzoni (tra le altre, Pride e Bad) e la loro nuova visione non ci sarebbero mai stati The Joshua Tree e Achtung Baby.

Fabrizio De André - Creuza de ma

Non solo uno dei dischi italiani più belli e importanti di sempre, ma una pietra miliare della world music. Cantato in genovese e realizzato dal cantautore con Mauro Pagani, segna una svolta epocale stravolgendo tutte le regole del mercato discografico.

Vasco Rossi - Va bene, va bene così

Il primo album dal vivo di Vasco, un disco storico, potente, graffiante, irriverente. L'inizio di un'epopea live eccezionale che porterà Vasco a collezionare, ad oggi, 36 sold out a San Siro. Tra i brani Albachiara, Fegato spappolato, Bollicine e Colpa d'Alfredo e l'inedita title track con Dodi Battaglia dei Pooh alla chitarra.

Sade - Diamond Life

Il disco di Smooth Operator. Nell'era new dandy dei Duran Duran e degli Spandau Ballet, Diamond life accende una nuova luce sulla fusione tra jazz, soul e pop. Un tocco di classe che conquista immediatamente le classifiche internazionali

The Smiths - The Smiths

Album bellissimo, spesso sottovalutato, che pone la band nella posizione di avere un sound unico che si differenzia dalla scena musicale inglese di quegli anni. A caratterizzare le canzoni il prezioso e geniale lavoro di chitarra di Johnny Marr e la voce di Morrissey. Tra le canzoni cult ,Suffer little children e Hand in glove.

Madonna - Like a Virgin

Nasce così il mito di Madonna che per queste canzoni (tra le altre, la title track e Material Girl) si avvale della produzione del genio di Nile Rodgers, reduce dall'esperienza con gli Chic. Un classico degli 80's registrato al Power Station Studio di New York.

**In questa lista di "must to have" ce ne starebbe anche un undicesimo, un disco che è una collezione strepitosa di hit. E quindi ve lo segnaliamo.

Bryan Adams - Reckless

Un classico del rock 80's: riff di chitarra, ballad e linee melodiche vincenti. Non servono parole, bastano i titoli dei brani: It's only love con Tina Turner, Run to you, Heaven, Summer of 69, Kids wanna rock, Somebody.