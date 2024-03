Dieci canzoni bellissime dedicate al mese di aprile

Sometimes it snows in April - Prince



Un gran pezzo piano voce e chitarra acustica. Il testo riguarda i ricordi di Christopher Tracy, il personaggio di Prince in Under the Cherry Moon ed esprime il desiderio di ricongiungersi a Tracy in paradiso. Prince ha eseguito la canzone dal vivo abbastanza spesso nel corso degli anni, a volte usandola come bis finale per concludere lo show. Il brano è stato riscoperto dopo la morte del genio di Minneapolis il 21 aprile del 2016.

April come she will - Simon & Garfunkel



La canzone è stata scritta nel 1964 mentre Paul Simon si trovava in Inghilterra. Il testo utilizza la natura mutevole delle stagioni come metafora dei mutevoli stati d'animo di una ragazza. Un gioiello acustico e brevissimo dall'album capolavoro The Sounds Of Silence.

April in Paris - Count Basie

Un brano composto da Vernon Duke, con testi di Yip Harburg, nel 1932, per il musical di Broadway Walk a Little Faster. La versione di Count Basie del 1955, contenuta nell'album omonimo, è la più nota ed è stata inserita nella Grammy Hall of Fame.

April Fool - Patti Smith

Il primo singolo tratto dall'album Banga uscito nel 2012. Canzone splendida dal suono caldo e avvolgente, impreziosita da una linea melidica di grande impatto: "Come be my april fool, Come we'll break all the rules...".

April Skies - The Jesus and Mary Chain

Una delle numerose perle dalla discografia della band di Glasgow. Il testo parla parla di una relazione difficile, in cui lui tenta inutilmente di comunicare con la persona amata. Il brano esprime il senso di desolazione per una storia d'amore che lentamente sta svanendo.

Tiepido Aprile - Franco Battiato



La voce del Maestro accompagnata da un'orchestrazione intensa. La classe degli arrangiamenti e la scrittura potente di un artista geniale. "Pensieri leggeri Si uniscono alle luci e ai colori Al silenzio, lontano delle nuvole".

April 5th - Talk Talk

Da The Colour Of Spring, terzo album in studio della band inglese costruito su un riuscito connubio tra sfumature jazz e art pop. Chitarra piano e organo sono gli ingredienti del disco nella sua interezza e di questa bellissima canzone.

Dear April - Frank Ocean

Un gran bel singolo pubblicato dal cantautore e rapper americano nel 2020 che in questo brano mostra il volto acustico della sua scrittura.

April - Jack Lee

Un bel pezzo strumentale ricco di groove e atmosfera a cura di una superband che include il chitarrista Jack Lee, il bassista Nathan East e il pianista Bob James

Disordine d'aprile - Max Gazzè

Dall'album Maximilian un pezzo pop nella sua accezione migliore: melodico raffinato e ironico quanto basta: "Il polline come un esercito di paracadutisti microscopici scende lentamente sopra il prato facendo a pezzi gli antistaminici".