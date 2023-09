Rtl 102.5 e Radio Zeta volano sui social all’Arena di Verona: oltre 27,4 milioni di visualizzazioni

La settima edizione di Power Hits Estate 2023 di RTL 102.5 - che si è svolta il 29 agosto all’Arena di Verona - conferma il suo incredibile richiamo e il suo status come uno dei principali appuntamenti musicali d’Italia. Fruibile attraverso molteplici touchpoint, il Power Hits Estate di RTL 102.5, ha avuto in TV un’audience di 768.543 spettatori con uno share del 5,5% (RTL 102.5, TV8 e Sky Uno) - 5% in più rispetto alla scorsa edizione - è stato il 4° programma più visto della serata del 29 agosto 2023.Oltre alla diretta radiotelevisiva - disponibile attraverso RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), Sky Uno e TV8 - il grande show della prima radiovisione d’Italia è stato godibile attraverso la piattaforma RTL 102.5 Play, registrando un incremento dell’11% nella fruizione streaming rispetto all’edizione del 2022.

Ma la grande novità di quest’anno sono state le dirette social! Durante Power Hits Estate di RTL 102.5 e il Future Hits Live di Radio Zeta, la prima radiovisione d’Italia e la radio di rifermento della Generazione Zeta - attraverso i principali canali social - si sono collegate in diretta, in esclusiva, con gli account social degli artisti. Le influencer - Gloria Gallo, Amelia Villano, Giulia Sara Salemi, Jessica Brugali - sui profili social di RTL 102.5 e Radio Zeta, hanno raccolto commenti a caldo delle prove e chiacchierato con i fan, live, sugli account degli artisti. Un trionfo dell’attività social con 23 milioni di visualizzazioni e con un Engagement Rate del 3.1%, il 43% in più rispetto all’edizione scorsa.Il giorno seguente, il 30 agosto, è stato il momento del Future Hits Live di Radio Zeta. Dopo il successo della prima data, il 10 giugno a Roma, il Festival della Generazione Zeta ha aperto le porte dell’Arena di Verona ad una nuova generazione di artisti, con un cast costruito per coinvolgere a 360 gradi il target di riferimento.

Trasmesso in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), Sky Uno e TV8 – lo show di Radio Zeta ha ottenuto un’audience di 495.476 (+14% rispetto alla prima data di Roma, giugno 2023), con uno share del 3,6% (+17% rispetto alla prima data di Roma, giugno 2023). Il Future Hits Live di Radio Zeta è stato fruibile attraverso la piattaforma RTL 102.5 Play, con una fortissima crescita dello streaming, con 190mila sessioni. I dati raccolti durante la serata e nei primi giorni dopo l’evento hanno confermato che sui social il Future Hits Live di Radio Zeta ha avuto 5 milioni di visualizzazioni, confermando il coinvolgimento dei nativi digitali e il successo della strategia di distribuzione di contenuti sul touch point più affini alla Generazione Zeta.