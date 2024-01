I Bon Jovi festeggiano 40 anni di carriera con la riedizione dell'album di debutto

Quarant'anni fa la pubblicazione dell'omonimo album Bon Jovi è stato il primo tassello di una carriera straordinaria, che ha portato la band americana, capitanata dal carismatico Jon Bon Jovi, sul tetto del mondo grazie al suo rock diretto, sanguigno e ricco di melodie memorabili: oltre 130 milioni di album venduti in tutto il mondo, 35 milioni di fan accorsi ai loro concerti nei cinque continenti, fino alle più recenti (e prestigiose) introduzioni nella Rock And Roll Hall Of Fame e nella Songwriters Hall Of Fame, due tra i riconoscimenti più importanti per un gruppo di lungo corso.

Una storia, iniziata con il successo a sorpresa dell'album Bon Jovi, pubblicato il 24 gennaio 1984, trascinato dai fortunati singoli Runaway e She Don't Know Me, che ha conquistato un doppio disco di platino (allora corrispondente a due milioni di copie fisiche, non come oggi, che bastano una manciata di ascolti in streaming per avere la certificazione).

Per festeggiare l'anniversario del disco, Island e UMR hanno ripubblicato l'album su tutte le piattaforme di streaming in una Deluxe Edition che comprende, oltre ai nove brani originali rimasterizzati dai nastri originali, anche nove tracce bonus, comprese registrazioni in studio inedite e quattro rari brani dal vivo. Jon Bon Jovi ha co-prodotto Bon Jovi Deluxe Edition insieme al tecnico del suono di lunga data Obie O'Brien, che ha anche mixato il materiale bonus.

Gli appassionati della musica fisica dovranno, però, pazientare ancora qualche giorno: il 22 marzo uscirà il vinile in edizione limitata color rubino, mentre per i retromaniaci dei nastri portatili che hanno dominato gli anni Ottanta (un formato che sta conoscendo una seconda vita grazie al successo mondiale della serie tv Stranger Things) è prevista una cassetta in edizione limitata, disponibile a partire dal 5 aprile. Il vinile colorato include la copertina rivisitata e una litografia esclusiva di una delle prime sessioni fotografiche di Ross Halfin.

La nuova edizione, oltre a dare nuovo lustro a un album leggendario, ha il merito di mostrare, nelle registrazioni in studio inedite, l'evoluzione dell'inno Runaway dalla demo originale di Jon sulla cassetta, passando per la prima prova della band e una versione completamente alternativa rispetto a quella che conosciamo, fino a una versione estesa del primo successo della band, con una seconda chitarra solista strabiliante. La Deluxe Edition contiene anche una prima versione di Come Back, in cui Jon canta la sua idea per un assolo di chitarra. Le tracce dal vivo, inoltre, sono state registrate durante gli spettacoli del gruppo a Tokyo nel 1985 e saranno disponibili su DSP (processore di segnale digitale) per la prima volta. La cassetta in edizione limitata, infine, contiene tutte le tracce originali dell'album con un design migliorato che ora include anche i testi e la foto originale della band dalla copertina interna dell'LP, elementi mancanti nella versione originale della cassetta negli Stati Uniti.