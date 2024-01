"Blue Monday": il brano cult che rende felice il giorno piÃ¹ triste dell'anno

Il 22 gennaio, secondo lo psicologo Cliff Arnall, professore dell'Università di Cardiff, sarà ufficialmente il "blue monday", il giorno più triste dell'anno, come risultato di una complessa equazione matematica, basata sul meteo, sulla ripresa dell'attività lavorativa e sui nuovi buoni propositi, perennemente disattesi.

Poco male: se volete ritrovare il sorriso, non c'è niente di meglio che ascoltare a un volume elevato Blue Monday dei New Order, uno dei brani più importanti e influenti nella storia della musica elettronica, un legame cruciale tra la disco anni Settanta e il boom dance/house che emerse alla fine degli anni Ottanta, oltre che il singolo a dodici pollici più venduto di sempre.

Buda Mendes/Getty Images Bernard Sumner, frontman dei New Order





Manchester nuova capitale della musica inglese

Dopo i fasti della Swingin' London degli anni Sessanta, la piovosa e grigia Manchester è diventata negli anni Ottanta la capitale della musica inglese, grazie a gruppi del calibro di Joy Division, New Order, The Smiths e Stone Roses.

I primi due sono strettamente collegati tra loro, in quanto i quattro componenti dei Joy Division, Ian Curtis, Peter Hook, Bernard Sumner e Steve Morris, strinsero un patto solenne: se uno di loro fosse uscito dal gruppo, gli altri tre avrebbero dovuto cambiare nome e genere musicale.

A causa della morte, il 18 maggio 1980, del frontman Ian Curtis, che si impiccò nel bagno di casa, dopo un anno di pausa nacquero i New Order, che diventarono in poco tempo uno dei più importanti gruppi di musica elettronica di sempre.

Mentre l'album d'esordio Movement risentiva ancora dell'ispirazione new wave dei Joy Division, con Power, Corruption & Lies del 1983 il loro stile musicale virò decisamente verso sonorità più elettroniche e ballabili, anche se le tematiche delle canzoni rimanevano sempre piuttosto oscure, a differenza dell'edonismo tipico dei brani dance.

La nascita di Blue Monday

La canzone che ha affrancato definitivamente i New Order dalla pesante erdedità artistica dei Joy Division, permettendo loro di trovare una precisa identità sonora, è stata Blue Monday, pubblicata originariamente nel 1983 e successivamente remixata e ripubblicata nel 1988 e nel 1995.

Il brano, composto da Gillian Gilbert, Peter Hook, Stephen Morris e Bernard Sumner, è diventato un vero e proprio inno della scena club-dance, come testimoniano le numerose cover che sono state prodotte negli anni successivi.

I New Order dissero di aver scritto Blue Monday come risposta alla delusione per il fatto che il pubblico dei loro concerti non aveva mai chiesto loro un bis.

La canzone era stata originariamente concepita come un semplice pattern che gli avrebbe concesso di ritornare sul palco, accendere il sintetizzatore e lasciare che la gente ballasse.

Il brano si è evoluto lentamente in un progetto più complesso e così, da un semplice esperimento, si è trasformato in un vero e proprio singolo, eseguito rigorosamente come bis dei loro concerti.

Il significato del testo

In molti hanno pensato che il testo si riferisse alla morte del cantante Ian Curtis, che si è suicidato il 18 maggio del 1980, proprio di lunedì.

Per anni è circolata la leggenda metropolitana, poi smentita dagli stessi New Order, che il testo si riferisse a lunedì 14 giugno 1983, quando l'Argentina si arrese all'Inghilterra nel conflitto per il controllo delle Isole Falkland, soprattutto nella parte "I see a ship in the harbor/I can and shall obey" ("Vedo una nave nel porto/ posso e dovrei obbedire").

Il testo, ambiguo e aperto che trovate in fondo all'articolo, si basa su giudizio, controllo e abuso all'interno di una relazione conflittuale, ma potrebbe anche essere riferito alle persecuzioni nei confronti delle minoranze gay che allora frequentavano la discoteca Hacienda, che tanto ha ispirato la musica dei New Order.

Folgorante l'incipit "How does it feel/ to treat me like you do?" ("Come ci sente a trattarmi come fai tu?"), uno dei più famosi e citati nella storia del pop.

I record di vendite

Con i suoi sette minuti e mezzo di lunghezza, Blue Monday è uno dei singoli più lunghi che siano riusciti a scalare la UK Singles Chart, oltre che il singolo pubblicato sul vinile a dodici pollici più venduto di tutti i tempi con 3.200.000 copie.

Curiosamente, nonostante le vendite record, Blue Monday non ha mai vinto un disco d'oro o di platino in quanto la sua casa di produzione, la Factory Records, un'azienda totalmente indipendente, non era iscritta all'associazione British Phonographic Industry.

Solo nel 1983 la canzone entrò in classifica due volte, la prima a marzo quando raggiunse il dodicesimo posto, poi ritornò ad agosto e raggiunse la nona posizione.

Secondo la Official Charts Company, il brano vendette 1.160.000 copie solo in Inghilterra e a tutt'oggi è il sessantanovesimo singolo più venduto nel Regno Unito.

La struttura del brano

Blue Monday inizia con il noto battito marcato della batteria, programmato per una drum machine Oberheim DMX. Dopo quattro battute entra in assolvenza Gillian Gilbert con la melodia al sequencer.

La sezione cantata è caratterizzata da una palpitante linea di synth bass, sequenziata in un Sequencer Powertran costruito da Bernad ed eseguita con un Moog Source, sovrapposto al basso di Peter Hook.

Blue Monday è una hit atipica da molti punti di vista, in quanto il testo, cantato da Bernard Sumner con voce quasi impassibile, è privo di un ritornello

Dopo una lunga introduzione strumentale di due minuti vengono esposti il primo e il secondo verso, mentre il terzo giunge dopo un breve segmento di effetti sonori, al termine del quale prende il via una coda molto estesa di quasi tre minuti, fino ad arrivare ai 7 minuti e mezzo complessivi del brano.

Secondo Bernard Sumner, la composizione risente molto dell'influenza di quattro canzoni: Dirty Talk di Klein + M.B.O. per l'arrangiamento; il classico della disco di Sylvester You Make Me Feel (Mighty Real) per la melodia di basso con le ottave; Our Love di Donna Summer per il ritmo e Uranium dei Kraftwerk, campionata per il coro sintetizzato della parte iniziale e di quella finale.

La costosa copertina del singolo

Sulla copertina del vinile originale, che ricorda un floppy disk da 5¼", non figura né il nome dei New Order né il titolo della canzone: l'unico testo stampato, in inglese, è "FAC SEVENTY THREE" sul dorso della confezione

L'elegante cover del disco, creata dai designer della Factory Peter Saville e Brett Wickens, era fustellata con un interno argentato.

Il singolo veniva venduto a una sterlina, mentre il solo costo della singola copertina era di una sterlina e dieci centesimi: una follia, dal punto di vista commerciale.

L'utilizzo di Blue Monday nei videogames

Blue Monday è stato utilizzato in molti videogiochi, come "Grand Theft Auto: Vice City Stories", "FIFA Football 2005" e Forza Horizon.

Vediamo insieme il testo, in inglese e in italiano, di Blue Monday, un capolavoro electropop che, a 36 anni dalla sua uscita, è ancora oggi attualissimo.

Grazie a questo brano, i New Order si sono imposti come maestri assoluti nella sottile arte di esprimere la gioia di essere tristi.

Il testo di Blue Monday

How does it feel

To treat me like you do

When youve laid your hands upon me

And told me who you are

I thought I was mistaken

I thought I heard your words

Tell me how do I feel

Tell me now how do I feel

Those who came before me

Lived through their vocations

From the past until completion

They will turn away no more

And I still find it so hard

To say what I need to say

But Im quite sure that youll tell me

Just how I should feel today

I see a ship in the harbor

I can and shall obey

But if it wasnt for your misfortunes

Id be a heavenly person today

And I thought I was mistaken

And I thought I heard you speak

Tell me how do I feel

Tell me now how should I feel

Now I stand here waiting

I thought I told you to leave me

While I walked down to the beach

Tell me how does it feel

When your heart grows cold

(grows cold, grows cold, grows cold)

La traduzione di Blue Monday

Come ti fa sentire

quando mi tratti così

quando hai messo le tue mani su di me

e mi hai detto chi sei

pensavo di essere in errore

pensavo di aver ascoltato le tue parole

dimmi come mi sento

dimmi ora come mi sento

quelli che sono venuti prima di me

hanno vissuto la loro vocazione

dal passato fino alla realizzazione

non gireranno più le spalle

e io trovo ancora molto difficile

dire quello che voglio dire

ma sono abbastanza sicuro che tu mi dirai

proprio come mi dovrei sentire oggi

vedo una nave nel porto

io posso e dovrei obbedire

ma se non fosse per le tue sfighe

sarei una persona adorabile oggi

pensavo di essere in errore

pensavo di aver ascoltato le tue parole

dimmi come mi sento

dimmi ora come mi sento

pensavo di averti detto di lasciarmi

mentre camminavo in riva al mare

dimmi come ci si sente

quando il tuo cuore diventa freddo

(diventa freddo, diventa freddo, diventa freddo)