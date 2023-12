Tutti sugli 82MAJOR

Quando si compone +82 prima di un numero di telefono, ci si connette alla Corea del Sud. È qui che inizia la storia di 82MAJOR: il gruppo maschile sudcoreano di sei membri sotto la GREAT M Entertainment che include Nam Seong Mo, Park Seok Joon, Yoon Ye Chan, Cho Seong Il, Hwang Seong Bin e Kim Do Gyun ha costruito il suo nome intorno alla connessione del codice paese della Corea del Sud, 82, e le aspirazioni del gruppo di introdurre una nuova direzione al K-pop e affermarsi come una grande presenza a livello globale.

Questo elettrizzante gruppo K-pop ha segnato il suo grande ingresso nella scena musicale l'11 ottobre 2023. Debuttando con un'esplosione di energia, la loro title track inaugurale, "SURE THING", è un'incarnazione musicale di gioia e anticipazione, che cattura l'eccitazione del gruppo per il viaggio che li aspetta e la loro connessione con i fan. Aggiungendo un tocco personale al loro debutto, i membri Nam Seong Mo e Hwang Seong Bin hanno mostrato la loro abilità di songwriting contribuendo al testo di "SURE THING". Dietro le quinte, un team dibaltissimo livello si è riunito per creare la la title track dell’album: tra questi spiccano il produttore e cantautore sudcoreano Ryan Jhun, il cantautore disco di platino Wyatt Sanders e il produttore e cantautore multi-platino e Billboard #1 K-Pop Charting Charles Frank Rhodes Jr.

La magia sonora non si ferma qui. La seconda title track degli 82MAJOR, "FIRST CLASS" non passa certo inosservata portando un messaggio di determinazione e fiducia. Gli sforzi collaborativi di Nam Seong Mo, Hwang Seong Bin e Yoon Ye Chan, che hanno prestato i loro talenti lirici, insieme al cantautore K-pop Roydo, hanno arricchito la narrazione della canzone. Il produttore e topliner platino Frederik Jyll ha ulteriormente elevato la traccia con la sua esperienza.

La narrazione visiva del viaggio musicale di 82MAJOR ha raggiunto nuove vette con la visione creativa dei registi video Woogie Kim e Hyunji Lee. Woogie Kim, riconosciuto per il suo lavoro con sensazioni globali come i BTS e IU, e Hyunji Lee, noto per aver creato spot pubblicitari accattivanti per Samsung Galaxy, Hyundai e Kia, hanno portato il loro tocco distintivo alla rappresentazione visiva del gruppo.

Piacere di conoscervi, ragazzi. Potete presentarvi ai nostri lettori?

Cho Seong Il: Ciao, sono il leader e ballerino principale dei 82MAJOR, e il tuo amichevole vicino di casa, Cho Seong Il.

Nam Seong Mo: Ciao, sono il rapper degli 82MAJOR, un cucciolo bagnato, Nam Seong Mo.

Kim Do Gyun: Ciao, sono Kim Do Gyun, il membro più giovane degli 82MAJOR.

Hwang Seong Bin: Ciao, sono Hwang Seong Bin degli 82MAJOR.

Yoon Ye Chan: Ciao, sono Yoon Ye Chan degli 82MAJOR.

Park Seok Joon: Ciao, sono Park Seok Joon degli 82MAJOR.

Come ci si sente a debuttare finalmente?

Cho Seong Il: Prima del mio debutto, mi chiedevo spesso quando avrei debuttato. Quando finalmente è successo, è stato surreale credere che fossi diventato un idol. Incontrare i miei fan ha portato un'immensa felicità, quindi penso che sia stata la scelta giusta scegliere questo percorso.

Nam Seong Mo: Mi sento incredibilmente felice e grato di condividere lo stesso palco con gli artisti senior che rispetto profondamente.

Kim Do Gyun: Sono sinceramente entusiasta perché questo debutto è qualcosa che ho sempre desiderato. Credo di poter eccellere in qualsiasi cosa insieme ai membri.

Hwang Seong Bin: L'eccitazione è travolgente e sembra ancora irreale. Voglio spargere la voce di noi 82MAJOR e la nostra musica a un vasto pubblico.

Yoon Ye Chan: È bello vedere il tuo sogno avverarsi davanti ai tuoi occhi. È incredibile, e finalmente essere in grado di incontrare i nostri fan e le persone che ci sostengono è qualcosa che ho sempre voluto fare.

Park Seok Joon:Mi sono impegnato molto durante il mio periodo da trainee per realizzare il mio sogno di debuttare, e sono incredibilmente felice che si sia finalmente avverato!

Iniziamo con il vostro nome: 82 è il codice paese della Corea e voi avete aggiunto la parola major. Che ne pensate?

Cho Seong Il: Adoro il significato dietro il nostro nome. È molto cool!

Nam Seong Mo: Quando abbiamo deciso di incorporare il codice paese della Corea del Sud nel nome del gruppo, c'era un po' di pressione, ma ero così fiducioso in noi stessi che ho pensato che fosse un grande nome.

Kim Do Gyun: Può essere un po' travolgente, ma sento che riflette le nostre capacità.

Hwang Seong Bin: L'inclusione del codice paese del nostro paese, 82, mi ha fatto sentire come se potessi diventare un attore importante nella casa del K-Pop ed estendere la nostra influenza a livello globale. Mi ha ispirato a sforzarmi di diventare un grande artista degno del nome.

Yoon Ye Chan: Ho pensato che fosse un grande nome!

Park Seok Joon: Incorporando il codice del paese nel nostro nome, miriamo a presentarci come orgogliosi e fantastici attori importanti del settore.

Potete dirci qualcosa di più sulla vostra musica?

Cho Seong Il: Anche se non abbiamo ancora rivelato molto, stiamo producendo attivamente canzoni. In tal modo, stiamo creando un'identità musicale che alla fine sarà riconosciuta come il suono unico degli 82MAJOR.

Nam Seong Mo: La musica che sveleremo in futuro sarà distintiva e senza dubbio qualcosa che solo noi sei possiamo offrire al meglio.

Hwang Seong Bin: Musica che riunisce armoniosamente il diverso fascino di tutti e sei i membri.

Yoon Ye Chan: Credo fermamente che il nostro suono sia molto vario tra i membri. Ad esempio, sono più un tipo R&B, rap e altri membri si orientano verso un mix di R&B, pop, rap e rock.

Park Seok Joon: Basato sul genere hip-hop, il fatto che tutti i membri contribuiscano a scrivere testi ci permette di infondere le nostre voci, rap e canzoni con un distinto sapore 82MAJOR.

First Class è una canzone impressionante. Il video ha tutto: voce, testi, mosse di danza e visual. Qual è stata la parte più impegnativa della sua creazione?

Cho Seong Il: La parte più impegnativa è stato il video girato sotto la pioggia. Anche se la pioggia era rinfrescante, ballare è diventato un po' impegnativo a causa dei vestiti bagnati e pesanti.

Nam Seong Mo: Trovo che la parte più impegnativa sia l'intricata coreografia, in particolare le mosse dinamiche nella routine di danza di "First Class". Ha richiesto molto sforzo fisicamente, ma ho ballato determinato a offrire una prestazione eccezionale!

Kim Do Gyun: Data la natura potente e intensa della coreografia, il mio obiettivo durante la messa in pratica è stato quello di esprimerla con precisione.

Hwang Seong Bin: Le riprese hanno richiesto di cambiare più abiti di quanto inizialmente mi aspettassi, rendendola un'esperienza nuova e un po' impegnativa per me, soprattutto perché era la mia prima volta.

Yoon Ye Chan: C'erano alcuni testi che in realtà non riuscivo a pronunciare correttamente, quindi abbiamo dovuto cambiare i testi, il che di per sé era impegnativo. Inoltre, il canto mi ha fornito un'altra sfida perché sono sempre stato un rapper.

Park Seok Joon: L'aspetto più impegnativo è stato filmare le scene di danza che richiedevano movimenti ripetuti e potenti a causa dell'intensità della coreografia.

Il debutto è in qualche modo diverso da quello che vi aspettavate?

Cho Seong Il: Sono al settimo cielo che più fan amano il nostro gruppo di quanto mi aspettassi in precedenza!

Nam Seong Mo: È stato sorprendente assistere al numero di membri del personale che lavorano per rendere gli 82MAJOR una realtà. Inoltre, sono continuamente grato per il sostegno dei nostri numerosi fan! Grazie!!!

Kim Do Gyun: Tutto ciò che ho vissuto era nuovo, e nulla è stato anticipato. Tuttavia, l'esperienza sembra piacevolmente rinfrescante e sto imparando molto lungo la strada.

Hwang Seong Bin: Cantare e ballare in uno show di musica dal vivo è stata un'esperienza nuova per me.

Yoon Ye Chan: In molti modi è diverso ma anche in alcuni altri modi non lo è. Sento che tutto al di fuori dell'allenamento, della danza e del canto è diverso, ma allo stesso tempo non è troppo nuovo. Penso di essermi sempre aspettato e saputo cosa sarebbe venuto a causa di mio fratello e di molti altri idol senior e colleghi che conosco.

Park Seok Joon: Mi è piaciuto poter incontrare i nostri fan attraverso un evento autografi avvenuto subito dopo il nostro debutto.

Secondo voi, qual è il vostro fascino distintivo?

Cho Seong Il: Credo che il mio fascino risieda nella mia personalità amichevole e divertente. La gente spesso mi descrive come un vicino amichevole, forse perché, anche quando mi incontro per la prima volta, posso creare un'atmosfera confortevole, facendo sentire gli altri come se fossimo amici da molto tempo.

Nam Seong Mo: Il fascino sta nel fatto che noi, insieme ai membri del nostro team, contribuiamo attivamente alla creazione della nostra musica. Questo ci permette di infondere le nostre storie ed esperienze nella musica, rendendola più personale e autentica.

Kim Do Gyun: Il più grande fascino del nostro team sta nel forte lavoro di squadra e nella chimica tra i membri. Inoltre, il fatto che i membri siano attivamente coinvolti nel processo di songwriting si aggiunge al nostro fascino.

Hwang Seong Bin: Credo che la differenza tra le apparizioni sul palco e fuori dal palco contribuisca al nostro fascino. Mentre miriamo a una presenza potente e dinamica sul palco, c'è molta risata e spensieratezza nelle nostre interazioni nella vita reale.

Yoon Ye Chan: Probabilmente la mia voce e il modo in cui parlo. Ho ancora un accento canadese molto forte con il modo in cui pronuncio le parole, e penso che si trasferisca direttamente anche al mio coreano.

Park Seok Joon: Penso che il mio fascino stia nella mia voce bassa e nell'espressione un po' glaciale del mio viso, ma il mio sorriso è molto luminoso e innocente!

Avete dei role model nel settore? Se è così, chi sono?

Cho Seong Il: Jungkook dei BTS è il mio modello. La sua versatilità in vari campi e la notevole presenza che mantiene, soprattutto come artista solista, è davvero stimolante.

Nam Seong Mo: Ho un profondo rispetto per tutti gli artisti K-pop senior, rendendo difficile individuare una sola persona. Sento sia rispetto che gratitudine perché credo che non sarei dove sono oggi senza di loro.

Kim Do Gyun: Rispetto tutti gli artisti K-pop senior, ma vorrei diventare un artista come Baekhyun e Dean.

Hwang Seong Bin: All'età di 16 anni, mentre guardavo un video di performance di Post Malone, sono stato ispirato dall'idea di creare musica che risuona con molte persone, proprio come fa la sua grande musica.

Yoon Ye Chan: La risposta facile è probabilmente mio fratello* ! Tuttavia, la risposta lunga e più raffinata sarebbe Mark di NCT e Taeyang di Big Bang! (* Ye Chan è il fratello di Keeho dei P1HARMONY)

Park Seok Joon: Voglio creare vari tipi di musica come MINO.

Ho questa domanda che è un po' la firma alle mie interviste: se doveste descrivervi in una parola, senza pensarci troppo, quale sarebbe?

Cho Seong Il: Migliore amico

Nam Seong Mo: Un cucciolo bagnato. Mi è rimasto bloccato in testa dopo che i miei amici hanno iniziato a chiamarmi così.

Kim Do Gyun:Direi il baby maknae della squadra.

Hwang Seong Bin: Una tigre. Simboleggia la forza, ritraendo il coraggio del nostro gruppo, 82MAJOR, e il mio coraggio. Inoltre, sento una connessione con il suo aspetto carino in qualche modo!

Yoon Ye Chan: Dettagliato. È perché quando si tratta di produzione musicale, faccio tutto il possibile per rendere ogni singola cosa perfetta. Ovviamente, non sono un produttore, cantante o rapper perfetto, ma cerco sempre di essere il più dettagliato possibile.

Park Seok Joon: Una roccia, probabilmente a causa del mio nome* (ride). (* 'Seok' dal suo nome suona lo stesso del carattere cinese per il rock)

Chi sono gli 82MAJOR adesso?

Cho Seong Il: Credo che gli 82MAJOR siano un gruppo che crea una vasta gamma di musica, suscitando una vasta gamma di emozioni attraverso le nostre espressioni musicali.

Nam Seong Mo: Un gruppo che dovete tenere nel vostro radar!

Kim Do Gyun: Un gruppo di cui continuerete a voler vedere di più!

Hwang Seong Bin: 82MAJOR è un gruppo pronto a salire in alto nel cielo, proprio come il testo di "First Class"!

Yoon Ye Chan: In questo momento siamo ancora un gruppo in crescita che sta sviluppando ed esplorando il suo suono caratteristico. Un giorno saremo "First Class" proprio come racconta la nostra canzone.

Park Seok Joon: Un gruppo che diventerà presto uno dei "major nel mondo!