Dwayne Johnson debutta a Venezia con “The Smashing Machine”

Il ruolo del wrestler Mark Kerr rappresenta senza dubbio la sfida più intensa della carriera di Dwayne Johnson, alias ‘The Rock’: “Sono molto di più di un attore da box office, a volte quando ti incasellano in un determinato ruolo è difficile sapere di cosa sei capace. Grazie a questo film, per la prima volta sto vivendo il mio sogno e non quello degli altri. Ho sempre avuto una vocina dentro di me che mi diceva ‘sono in grado di fare altro?’, ma fino a ora ho avuto paura di mettermi a nudo. Poi è arrivata questa grande opportunità che mi ha fatto crescere”.

La star di Hollywood – nota per film come ‘La mummia – Il ritorno’, ‘Fast & Furious’, ‘Jumanji – Benvenuti nella giungla’, ‘Red Notice’ e ‘Black Adam’ – approda all’82ª Mostra del Cinema di Venezia insieme all’amica e collega Emily Blunt con ‘The Smashing Machine’, diretto da Benny Safdie.