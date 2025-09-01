lunedì 1 settembre 2025

Dwayne Johnson debutta a Venezia con “The Smashing Machine”

Dwayne Johnson interpreta il lottatore Mark Kerr nel film The Smashing Machine diretto da Benny Safdie

Il ruolo del wrestler Mark Kerr rappresenta senza dubbio la sfida più intensa della carriera di Dwayne Johnson, alias ‘The Rock’: “Sono molto di più di un attore da box office, a volte quando ti incasellano in un determinato ruolo è difficile sapere di cosa sei capace. Grazie a questo film, per la prima volta sto vivendo il mio sogno e non quello degli altri. Ho sempre avuto una vocina dentro di me che mi diceva ‘sono in grado di fare altro?’, ma fino a ora ho avuto paura di mettermi a nudo. Poi è arrivata questa grande opportunità che mi ha fatto crescere”.

La star di Hollywood – nota per film come ‘La mummia – Il ritorno’, ‘Fast & Furious’, ‘Jumanji – Benvenuti nella giungla’, ‘Red Notice’ e ‘Black Adam’ – approda all’82ª Mostra del Cinema di Venezia insieme all’amica e collega Emily Blunt con ‘The Smashing Machine’, diretto da Benny Safdie.

